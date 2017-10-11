В Москве подвели итоги первого сезона Московской Детской Недели Моды

8 октября феерическим показом от бренда T-Skirt завершился первый сезон Московской Детской Недели Моды – Moscow Piccolo Fashion Week. Впервые бренд женской одежды был представлен как мода для тинейджеров. Нежные наряды великолепно смотрелись на юных моделях. Кульминацией показа стало появление на подиуме звездных гостей: Елены Князевой и певицы Айи, которые разделили подиум с юными дарованиями: актрисами Луизой-Габриэлой Бровиной и Марией Ильюхиной. Дефиле проходило под живое выступление Кирилла Скрипника и Арины Даниловой.

В показе от бренда Gulliver так же не обошлось без известных участников. На подиуме появились дочь Елены Ландер – Эстель, а так же участница шоу «Голос Дети» Арина Данилова. Показ начали воспитанники танцевального центра «PROТАНЦЫ», которые исполнили танцевальный номер в стиле HIP-HOP. Кроме этого, гостей, пришедших на показ, ожидали сюрпризы от бренда, а так же бесплатное авторское мороженное, которое раздавали в зоне отдыха перед показом.

Вот что говорили звездные гости, пришедшие на показы о Moscow Piccolo Fashion Week:

Елена Ландер: «Такие события необходимы для того, чтобы все увидели, какие у нас замечательные дети. Стильные, талантливые, умные и могут не только учиться и делать успехи в школе, но и быть красивыми и уже с детства работать вот на таких прекрасных мероприятиях. Ведь возможно кого-то из них ждет интересное будущее – модели, ведущей, актрисы».

Алиса Толкачева: «У меня улучшилось настроение, как только я сюда зашла. Когда я вижу детей, которые заняты чем-то и которые к этому относятся по-взрослому ответственно, конечно у меня сразу повышается настроение, и я понимаю, что детская модная индустрия начинает развиваться, и это хорошо».

Дарья Пынзарь: «Я считаю, что это очень классно, когда наших деток делают тоже модными, красивыми и прививают им любовь к прекрасному».

Настоящим открытием третьего дня Moscow Piccolo Fashion Week стал премьерный показ от торговой марки Bloomy. Так, на подиуме гости смогли увидеть настоящих маленьких балерин на пуантах, которые открыли показ в нарядах этого бренда. После, гости смогли увидеть все разнообразие образов - от нарядных платьев до повседневной одежды, которые может предложить российский производитель своим покупателям.

Самым запоминающимся показом второго дня стал показ российского бренда SOVA KIDS. Он отличался особенной атмосферой, которая царила на подиуме в этот день. Маленькие «совы» продефилировали по подиуму, а яркой точкой показа стало появление на подиуме настоящей живой совы, которая продемонстрировала всем размах своих крыльев. В современном мире бешеных скоростей, цифровой зависимости и виртуального общения людям зачастую не хватает простых человеческих эмоций и душевного тепла. Это касается и дружеских, и семейных отношений. И тут на помощь приходят добрые пернатые персонажи, наполненные любовью и патриотизмом, которые имеют свои имена, увлечения и характер. «Будь собой, будь совой» - именно так звучит слоган бренда SOVA KIDS.

Невозможно не отметить и показ дизайнерских платьев «Evelin kids». Открыл показ коллектив воспитанников Jocker School, представив зрителям свой новый номер. Абсолютно потрясающие, утонченные силуэты или напротив, пышные юбки и объемные рукава, разнообразие расцветок и тканей, качественные материалы и интересные решения – вот что отличает эту марку от остальных. В показе так же приняли участие известные дети - Кристина и Мадонна Абрамовы, а финальным штрихом стало появление на подиуме Луизы-Габриэлы Бровиной в великолепном вечернем платье в пол.

Ну и конечно невозможно не вспомнить церемонию открытия 1 сезона Недели Детской Моды в Москве - Moscow Piccolo Fashion Week. Амбассадорами и ведущими церемонии открытия стали певец, участник шоу «Голос-дети», самый юный участник шоу «Comedy Battle» на ТНТ – Кирилл Скрипник и потрясающая и обаятельная актриса Луиза-Габриэла Бровина.

Гостей встречали по особому, ведь большинство из них приходило вместе с детьми. Всех встречали ходулисты от ГлавМосШоу и герои мультфильма «Тролли». На площадке был создан целый мир, чтобы взрослые могли отдохнуть, пока дети играют. Огромная игровая зона «LEGO Friends», а так же анимация от агентства праздников «Vivaldino» работали на площадке на протяжении всех 4-х дней. Маленькие гости так же могли рисовать в зоне, созданной из уникальной дизайнерской мебели для детей «I Like kids» и прокатиться на электромобилях от «Farfello». Детям и взрослым можно было отдохнуть и поваляться в мягкой зоне от Super Puff.

За четыре дня неделю моды посетило более 5000 человек.

Церемония открытия подиума началась с традиционного разрезания Красной ленты. Главный редактор журнала PICCOLO, выступившей в роли организатора Московской Детской Недели Моды, Виктория Агабекова, вместе с дочерью, Алисой, символично разрезали ленту и дали отсчет новому событию в мире детской моды.

Гостями церемонии открытия стали Олег Рой, Поля Полякова, певица Айя, Владимир Левкин, Мария Ильюхина и многие другие.

Поля Полякова: «Безусловно это большое событие для нас всех, и мы рады быть на этом празднике. Нам все очень нравиться!»

Айя: «Все очень здорово, очень ярко, очень красиво. Я думаю, что это очень классная идея!»

Владимир Левкин: «Очень классная идея. Детская мода имеет право на существование, и ее должны показывать!»

Продолжилась церемония открытия выступлением воспитанниц танцевального центра «PROТАНЦЫ» Яны и Ани Петропольских, которые исполнили танцевальный номер в стиле Сontemporary dance. Так же на церемонии открытия выступила группа «Dangerous Girls» со своим хитом «Знакомый взгляд».

Открылась неделя моды показом бренда «Stefania Pinyagina». Гости смогли увидеть, что будет модно следующим летом. Идея марки Stefania родилась вместе с красавицей Стефанией на берегу Средиземного моря. Согретая ласковым солнцем, маленькая Стефания унаследовала от своих русских родителей семейный бизнес и стала самой юной обладательницей именного бренда детской одежды. Гости показа смогли ненадолго вернуться в теплые дни, несмотря на непогоду в Москве. Лето точно не будет серым! Вот что можно с уверенностью сказать, посмотрев показ. В рамках показа Stefania Pinyagina на Moscow Piccolo Fashion Week впервые вышла на подиум дочь Владимира Левкина – солиста золотого состава группы «На-На».

Продолжился день премьерным показом в России итальянского бренда «Sarabanda»! Теперь уже зрители могли увидеть, что будет модно этой зимой, как обновить гардероб своих детей на предстоящую зиму, как сделать так, чтобы детям было тепло, комфортно и удобно! Вот уже более 40 лет этот итальянский бренд использует для создания своих коллекций только высококачественные и инновационные материалы, а так же отвечает на модные вызовы требовательной публики. В показе не обошлось без приятных сюрпризов для гостей. По подиуму прошли Энжел и Ника Жуковы, дети Сергея Жукова и Регины Бурд.

Показы прошедшие в рамках Moscow Piccolo Fashion Week: Stefania Pinyagina, Sarabanda, Evelin Kids, Sova Kids, Piccino Bellino, Matreshkin Shop, Bloomy Accessories, Tartine et chocolat, Gulliver, T-Skirt.

Официальным стилистом Moscow Piccolo Fashion Week выступила компания ESTEL. Официальный визажист проекта – Московский Клуб Визажистов FORUM и косметика PAESE.

Генеральный телевизионный партнер – телеканал RU.TV. Смотри музыку!

Информационные партнеры: Elle kids, Melon Rich, Счастливые родители, Beauty Mafia, Geometria, ESQUE, Dance.ru, Best kids Model, Designers from Russia и многие др.

Партнеры Moscow Piccolo Fashion Week – компании LEGO, Gulliver, Pago, Orangina, Шишкин Лес, Super Puff, Танцевальный центр PROTANCY, DMC Music, KidSante, Vivaldino, Farfello.

Организатор: Медиа холдинг PICCOLO www.piccolomagazine.com