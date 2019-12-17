Московский Ювелирный Завод представил лучшие новогодние подарки

«Как найти тот самый подарок для близких и любимых?» – такой вопрос мы задаём себе перед каждым Новым годом и Рождеством. На самом деле рецепт идеального презента прост: самые искренние поздравления плюс ювелирное украшение. Ведь изумруды, сапфиры и бриллианты – это не просто зелёный, синий и прозрачный драгоценные камни. Научно доказано: цвет влияет на психологию и восприятие мира, а значит, помогает превратить новогодние пожелания в реальность.

Для этого каждому из них должен соответствовать свой ювелирный камень. Какой именно? Знают и расскажут эксперты Московского ювелирного завода.



Чтобы сбылось пожелание: уверенности в себе, сил на реализацию всего задуманного, оставаться такой же прекрасной.

Идеальный подарок: бриллианты. Белый или прозрачный цвет тонизирует, подталкивает к действиям, способствует обретению чувства свежести и собственной безупречности. Он помогает привести мысли в порядок и взглянуть на ситуацию трезвыми глазами, без эмоций. Любуясь прозрачными бриллиантами в изящном браслете, легче принять решение – появляются уверенность в себе, любом деле и начинании, сила и несгибаемая воля.



Чтобы сбылось пожелание: тёплого домашнего очага, мира в семье, атмосферы любви и взаимопонимания.

Идеальный подарок: изумруды.

Зелёный оттенок вызывает ассоциации с природой, летом, покоем. Именно потому созерцание этого драгоценного камня (например, в кольце) даёт чувство безмятежности и умиротворения. Обладатель украшений с изумрудами становится спокойным и мягким. Но вместе с тем прекрасно знающим себе цену, умеющим полностью отдаться делу или любимой семье.

Чтобы сбылось пожелание: успеха в делах, отбросить сомнения и идти только вперёд.

Идеальный подарок: сапфиры, танзаниты.

Синий цвет таинственный, строгий и чистый. Он успокаивает и помогает контролировать себя, управлять эмоциями, избавляться от страхов, тревог, нерешительности. Глядя на сапфир, хорошо размышлять – решение всегда будет правильным, так как синий стимулирует логику, способствует развитию аналитических способностей. Это цвет дисциплины и концентрации, необходимых для того, чтобы добиваться поставленных целей.

Чтобы сбылось пожелание: активности, бодрости, непременного достижения целей.

Идеальный подарок: рубины.

Красный – это цвет-действие. Он в буквальном смысле делает человека активнее, так как вызывает импульсы, которые напрягают мышцы, и движения становятся интенсивнее. Он помогает взбодриться: если клонит в сон, достаточно подойти к зеркалу, полюбоваться насыщенными рубинами в серьгах, чтобы получить заряд энергии. Красный способствует развитию настойчивости, повышению работоспособности, стремительному достижению целей.

Чтобы сбылось пожелание: творческих успехов, счастья, хорошего настроения на весь год.

Идеальный подарок: жёлтые бриллианты.

Цвет солнца, жизнелюбия, тепла и радости. Приносит положительные эмоции, при

взгляде на него улучшается настроение. Рассматривая жёлтый бриллиант в кольце, можно повысить свою созидательную активность, ощутить прилив вдохновения, гармонии и удовлетворения. Кроме того, это интеллектуальный цвет, он стимулирует умственные способности.

Каждый Новый год и каждое Рождество мы от всей души поздравляем близких. Мы находим для них самые искренние слова и пожелания, верим в то, что они сбудутся.

И это обязательно произойдёт: новогоднее чудо случится. Нужно просто немного ему помочь.



По данным пресс-службы бренда.