Музей макияжа начал работу в Нью-Йорке

Первым проектом нового музея стала выставка «Розовые джунгли: макияж 1950-х годов в Америке».

Дебютный проект рассказывает посетителям о женщинах, которые повлияли на формирование трендов в искусстве макияжа и индустрии красоты. Экспозицию составили очень разные экспонаты: от античных артефактов до личных вещей Мэрилин Монро. Кураторы обещают, что выставки в музее будут сменяться каждые полгода. Учредительница Музея макияжа Кейтлин Колинз рассказала: «Со временем меняются средства, меняются инструменты. Что не меняется, так это способность макияжа трансформироваться. Сегодня, как и в 1950-х, макияж присутствует в нашей жизни. Да, мы живем в совсем другом мире, но эта выставка дает возможность переосмыслить прошлое. А наша миссия – обучать и вдохновлять – остается неизменной».