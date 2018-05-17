На конкурсе красоты «Sex Symbol of Russia» определены победительницы

Конкурс красоты, который прошел 6 мая 2018 года в Жуковке, стал еще одной демонстрацией красоты и талантов. В нем приняли участие самые красивые девушки России и смогли завоевать почетные звания.

При организации конкурса было выдвинуто условие, согласно которому в нем могли принимать участие девушки, деятельность которых связана со сферой медиаиндустрии и телевидением.

Титул Vice Sex Symbol Of Russia 2018 завоевала Вознесенская Ксения. 28 лет, которая родилась и проживает в городе Якутск. Девушка является художницей и все свободное время посвящает творчеству и семье.

Звание Miss Beauty 2018 было присвоено Амировой Лилии, 25 лет. Очаровательная красавица родилась в Москве. К основным ее увлечениям относится спорт. Так, она часто играет в гольф, катается на лыжах, обожает езду на велосипеде, увлеченно занимается фитнесом. Кроме этого девушка, как и подобает хозяйке, любит готовить.

Звание Sex Symbol of Russia 2018 получила Ксения Ризо, родившаяся и проживающая в Москве. В возрасте 25 лет она входит в число профессиональных моделей, а также работает топ-стилистом, снискав уже предпочтение известных звёзд шоу-бизнеса.