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Артем Кузелев

Наряды Джорджии О’Кифф выставят на аукционе Sotheby’s

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  • 10 Февраля 202017:38

Вещи из личного гардероба американской художницы распродадут в начале марта.

Аукционный дом Sotheby’s анонсировал очередные торги, на которых будут представлены вещи из личного гардероба знаменитости. На этот раз в качестве лотов выступят вещи, принадлежащие американской художнице Джорджии О’Кифф и ее партнеру – фотографу Альфреду Штиглицу. Торги пройдут 5 марта и представят одежду, которую О’Кифф шила сама, а также наряды партнеров от известных брендов.
 

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