Натали Соболева о своей любви к «немцам»

Модель Натали Соболева приняла участие в тест-драйве нового Mercedes-Benz Е-класса W213 в кузове купе.

Натали Соболева, топ-модель, президент фонда "Крылья мира", победительница международного конкурса красоты «Miss Summer International 2016», а также обладательница титулов «Top Model World Russian Beauty 2016» и «Миссис Великая Русь 2016» на днях приняла участие в необычной фотосессии: Mercedes-Benz предложил красавице протестировать новый Е-класс W213 в кузове купе, премьера которого состоялась в январе 2017 года на автосалоне в Детройте.

Наталия, страстная автолюбительница и обладательница предшественника нового «немца» - мерседеса Е-класс W212 купе, с радостью согласилась на тест-драйв самой ожидаемой автоновинки этого года и настолько впечатлилась этой моделью, что теперь всерьез подумывает приобрести ее в самое ближайшее время. Такое рвение красавица аргументирует тем, что новый Mercedes-Benz E-класс купе получился абсолютно революционным, сохранив при этом все лучшее из немецкой автоклассики. Новый W213 увеличился в размерах по сравнению с предшественником, благодаря чему увеличилось пространство и внутри салона. Интерьер купе можно охарактеризовать как «синтез спортивного стиля и интеллекта», а обтекаемый внешний дизайн вкупе с завораживающим цветом «Designo Красный гиацинт металлик» не оставит равнодушным даже самых искушенных автоледи.