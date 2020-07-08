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Артем Кузелев

Названы победители фэшн-премии ANDAM

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  • 08 Июля 202022:02

В этом году лауреатами французской премии стали дизайнеры Марин Серр и Гленн Мартенс.

Основательница марки Marine Serre и креативный директор Y/Project названы победителями премии в области моды, учрежденной фондом ANDAM. Марин Серр получит приз в размере 200 000 евро, Гленн Мартенс – в размере 150 000 евро. Премия Пьера Берже в размере 100 000 евро досталась молодой марке Mossi. Премия за инновации в дизайне в размере 50 000 евро отдана бренду Tekyn. Кроме того, эксперты ANDAM помогут дизайнерам-победителям разобраться в теме устойчивого развития и создании эффективного канала e-commerce.

 
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