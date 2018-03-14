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Алена Ахмадуллина (Alena Akhmadullina) (85)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Alena Akhmadullina. Осень, 2018

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  • 14 Марта 201810:45
Сюжеты: Алена Ахмадуллина (Alena Akhmadullina), Неделя моды в Париже, Осень-зима 2018-19

Российский дизайнер представила коллекцию, вдохновленную сказкой Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева».

Алена Ахмадуллина фокусируется на приготовлении высококлассного соуса из прекрасного декора. Дизайнер щедро украшает свои новые модели вышивками, блестками и жемчугом. В арсенале Ахмадуллиной флоральные и анималистичные мотивы, а также сценки из известной каждому сказки. Сами модели стали более сложными. Модельер представила ряд образов one shoulder, использовала манжеты и меховую отделку и, в целом, работала с обновлением классического стиля. С этой задачей Алена справилась на отлично, добавив образам элементов современного спортивного шика и свежих и нежных оттенков.

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