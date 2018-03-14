Неделя моды в Париже: Alena Akhmadullina. Осень, 2018

Российский дизайнер представила коллекцию, вдохновленную сказкой Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева».

Алена Ахмадуллина фокусируется на приготовлении высококлассного соуса из прекрасного декора. Дизайнер щедро украшает свои новые модели вышивками, блестками и жемчугом. В арсенале Ахмадуллиной флоральные и анималистичные мотивы, а также сценки из известной каждому сказки. Сами модели стали более сложными. Модельер представила ряд образов one shoulder, использовала манжеты и меховую отделку и, в целом, работала с обновлением классического стиля. С этой задачей Алена справилась на отлично, добавив образам элементов современного спортивного шика и свежих и нежных оттенков.