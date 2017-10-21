Неделя моды в Сочи: День четвертый

В предпоследний день Sochi Fashion Week гости показов смогли увидеть четыре очень разные коллекции, вдохновленные современными представлениями о красоте.

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Открыл четвертый день показ Алины Ангеловой. Сочинский дизайнер представила в родном городе коллекцию свадебных и вечерних нарядов. Естественно, что Ангелова сделала ставку на нежные красивые материалы, а также струящиеся силуэты, призванные подчеркнуть женственность и элегантность. В качестве декора и отделки модельер использовала кружева, бахрому, эффектные разрезы, гипюр и полупрозрачные фактуры благородных оттенков.

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Марка Anna Denegina тоже работала с темой свадебной и вечерней моды. Причем сама Анна признается, что необходимость и желание собственноручно создать свадебное платье и привели ее к профессии дизайнера. Образный ряд, представленный на сочинском подиуме, красноречиво говорит, что эта тема по-прежнему искренне интересна модельеру. Вышивка, кружево и другие традиционные элементы направления были представлены в коллекции во всей красе.

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Марка 25Modistes представила в Сочи коллекцию верхней одежды. Основу модных образов составили самые разные пальто-халаты и парки, отделанные мехом и атласом. Рассказывая о коллекции, создатели сделали акцент на том, что ориентировались, в первую очередь, на потребности современной женщины. По мнению дизайнеров, их героиня женственна, но при этом хочет оставаться особенной и оригинальной.

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Закрылся четвертый день сочинской Недели показом марки Olga Yakubowitch. Ольга работала исключительно с черным цветом, благородными тканями, а также вдохновлялась модой 1950-1960-х. В основе коллекции дизайнера элегантность, лаконичная женственность и сексуальность, которая при этом смотрится довольно строго. Получилось очень стильно и выразительно.