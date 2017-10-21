Неделя моды в Сочи: День второй

Гостей второго дня Недели моды в Сочи ожидало сразу несколько сюрпризов. В этот раз можно было увидеть дебютные коллекции молодых дизайнеров и даже детские шоу.

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Саша Ким представила детскую коллекцию, которая, впрочем, выглядела очень по-взрослому. Показ отличался яркими красками и пышными формами нарядов, который отлично подойдут маленьким модницам для праздничных случаев. Показанные образы, действительно, созданы в соответствии со взрослой модой: здесь были складки из органзы, и многоярусные конструкции, и актуальные для вечерних нарядов силуэты.

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Модное шоу Victoria Anderson, наверное, было самым оригинальным. Под медитативную музыку гости показа погрузились в состояние транса, в котором им и явились эти необычные образы. Как отметили некоторые из присутствующих, представленная одежда была настолько органичной, что юные манекенщицы смогли чувствовать себя в ней очень комфортно. В вечерней моде, а уж тем более если она создается для детей, такое бывает редко. В этом случае коллекция тоже смотрелась очень по-взрослому.

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Прозрачные комбинезоны, платья-рубахи в мужском стиле и свободный крой отличали коллекцию марки Zhaslan Seitov. При этом дизайнер представил несколько мужских образов, что смотрелось особенно актуально в связи с последними трендами мировой моды. Вообще, бренд продемонстрировал одну из самых интересных и современных коллекций Недели.

1 / 31 Lyna Factory





























































Дизайнер Юлия Крестинина представила на Неделе моды в Сочи коллекцию своей марки Lyna Factory. Особенного внимания на показе заслужили платья и кардиганы, созданные из тонких материалов. По мнению дизайнера, одежда должна гармонично сливаться с телом и не доставлять дискомфорта. Во многом образы вдохновлены самой природой, что довольно редко для дебютных коллекций.

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Еще одним новичком Недели моды в Сочи стала марка Maru Gulishan. Показ оказался очень личным, а в каждом образе чувствовался почерк автора. Многие модели сочетали элементы европейской моды и восточного костюма, что всегда смотрится выигрышно. Яркие краски и контрастные сочетания взбодрили гостей и доставили присутствующим отдельное удовольствие.

1 / 28 Dima Neu























































Завершился второй день сочинской Недели показом бренда Dima Neu. Многие из гостей отметили, что представленная коллекция выглядит зрело и концептуально. Образы вдохновлены мистическими настроениями, хотя дизайнер и не отрывается от реальности полностью. Отдельного внимания заслуживает его работа с декором: оригинальными узорами и вышивкой. Что касается модельного ряда, то он вполне функционален: здесь можно увидеть и кардиганы, и приталенные платья, и длинные юбки.