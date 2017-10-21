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Sochi Fashion Week (6)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Сочи: Финал

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  • 21 Октября 201722:54
Сюжеты: Sochi Fashion Week

Пятый – финальный – день Недели моды в Сочи завершился на позитивной ноте. Гости показов смогли увидеть коллекции пяти марок, работающих в непохожих стилистиках.

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  • Black Star Wear

Популярный российский бренд, работающий со стритстайлом, представил в Сочи вполне характерную для себя коллекцию. Толстовки, штаны и платья в спортивном духе, заигрывание с хип-хоп культурой и хаки-эстетикой – все это можно было увидеть в пятый день местной Недели моды. Отдельным сюрпризом стал выход на подиум нескольких детских моделей в той же стилистике.

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  • Duet by Me

Марка Duet by Me предпочла для будущего сезона расслабленный стиль, в котором можно было увидеть и пижамные элементы и бельевую эстетику. Мягкие материалы и струящиеся фактуры дизайнер отделала контрастными меховыми деталями. Для создания правильного настроения использовалась изящная обувь, созданная на пересечение домашних тапочек и летних босоножек.

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  • Marina Mak

Марина Мак в последний день Недели моды в Сочи показала зрелую коллекцию женственных нарядов. Оборки, воланы и прочая романтика создавали игривое настроение образов, а сдержанная благородная цветовая гамма не давала образам стать чрезмерно расслабленными. Как и у некоторых коллег, в коллекции марки одну из основных ролей сыграл бельевой стиль.

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  • Olga Stopycheva

Особенное внимание Ольга Стопычева уделила декорированию одежды. Дизайнер использовала вышивку, пайетки, бусины и бисер, набивные рисунки, бахрому и другие детали, чтобы придать лаконичным образам большей выразительности. Интересна также работа модельера с сочетанием разнородных фактур: например, плюша и прозрачных материалов.

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  • U R Fashion

Для будущего сезона бренд U R Fashion предложил коллекцию в современном городском стиле. Тему показа определила фраза «Ищите женщину», которая украшала топы и футболки. Во многих представленных образах заметно увлечение создателей стилем парижанок и некоторая ностальгия по женственности середины-конца прошлого века. При этом большинство образов выглядят довольно актуально.

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