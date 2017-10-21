Неделя моды в Сочи: Финал

Пятый – финальный – день Недели моды в Сочи завершился на позитивной ноте. Гости показов смогли увидеть коллекции пяти марок, работающих в непохожих стилистиках.

1 / 27 Black Star Wear





















































Популярный российский бренд, работающий со стритстайлом, представил в Сочи вполне характерную для себя коллекцию. Толстовки, штаны и платья в спортивном духе, заигрывание с хип-хоп культурой и хаки-эстетикой – все это можно было увидеть в пятый день местной Недели моды. Отдельным сюрпризом стал выход на подиум нескольких детских моделей в той же стилистике.

1 / 27 Duet by Me





















































Марка Duet by Me предпочла для будущего сезона расслабленный стиль, в котором можно было увидеть и пижамные элементы и бельевую эстетику. Мягкие материалы и струящиеся фактуры дизайнер отделала контрастными меховыми деталями. Для создания правильного настроения использовалась изящная обувь, созданная на пересечение домашних тапочек и летних босоножек.

1 / 25 Marina Mak

















































Марина Мак в последний день Недели моды в Сочи показала зрелую коллекцию женственных нарядов. Оборки, воланы и прочая романтика создавали игривое настроение образов, а сдержанная благородная цветовая гамма не давала образам стать чрезмерно расслабленными. Как и у некоторых коллег, в коллекции марки одну из основных ролей сыграл бельевой стиль.

1 / 26 Olga Stopycheva



















































Особенное внимание Ольга Стопычева уделила декорированию одежды. Дизайнер использовала вышивку, пайетки, бусины и бисер, набивные рисунки, бахрому и другие детали, чтобы придать лаконичным образам большей выразительности. Интересна также работа модельера с сочетанием разнородных фактур: например, плюша и прозрачных материалов.

1 / 20 U R Fashion







































Для будущего сезона бренд U R Fashion предложил коллекцию в современном городском стиле. Тему показа определила фраза «Ищите женщину», которая украшала топы и футболки. Во многих представленных образах заметно увлечение создателей стилем парижанок и некоторая ностальгия по женственности середины-конца прошлого века. При этом большинство образов выглядят довольно актуально.