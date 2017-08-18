Ни дня без iPhone: фото, Instagram и прочие источники вдохновения.

23 августа в Академии re:Store состоится лекция путешественницы, dj и по совместительству создательницы одного из самых стильных профилей в Instagram Александры Фёдоровой (@fedrafedra). Она расскажет не только о том, как много значит телефон в наше время, но и о процессе создания контента для привлекательного профиля, а также о вещах, которые ее вдохновляют.

Александра Фёдорова – рыжеволосая дива, которая не зацикливается на чем-то одном, а находится в постоянном движении и поиске чего-то нового. Ее можно увидеть на страницах журналов: Glamour, L`Officiel, Tatler и SNC Magazine. В арт-фильме Ренаты Литвиновой «Случай в Мадриде с госпожой К.». Она dj, который работает с такими брендами, как Chanel, Kenzo, Christian Louboutin, Cartier и Tommy Hilfiger. И блогер, чьими фотографиями любуются 73 000 человек.

Имея такую насыщенную жизнь, невозможно не запечатлевать яркие моменты на камеру, а самый удобный гаджет – это iPhone, всегда готовый к моментальной съемке и легко хранящийся в кармане. На лекции Александра расскажет, как создать уникальный контент для своего аккаунта в Instagram и где черпать вдохновение для новых кадров, которые будут приковывать внимание подписчиков. Эта лекция станет глотком воздуха для тех, кто претерпевает творческий кризис, давно находится в поиске новых идей, а также для тех, кто хочет разнообразить свою ленту, добавив в нее собственную изюминку.

Программа лекции:

Что означает iPhone в жизни современного человека? Фото в Instagram и процесс создания контента Индивидуальный стиль профиля в Instagram Ищем вдохновение

Дата и время проведения лекции: 23 августа 2017 года, 19:00. Вход свободный для всех желающих, 12+.

Место: бизнес-школа RMA, Москва, центр Artplay, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 12 (станции метро Курская/Чкаловская), 5 этаж, аудитория DEE.

ВНИМАНИЕ! РЕГИСТРАЦИЯ!

Для посещения лекции необходимо пройти регистрацию на сайте re:Store, перейдя по ссылке http://www.re-store.ru/academy.