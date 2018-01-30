Нижнее белье Triumph - специально ко дню Святого Валентина

Ко дню Святого Валентина и 8 марта немецкий бренд нижнего белья Triumph представляет свою самую чувственную линию нижнего белья и домашней одежды. По-весеннему свежие и сочные оттенки, «цветочные» кружева и принт на тончайшей ткани – новая линейка появится во всех магазинах бренда уже в феврале.

При создании новой коллекции дизайнеры Triumph обратились к канонично женственным силуэтам 60-70х годов прошлого столетия, которые стали основой для элегантных фасонов, дополненных чувственной кружевной отделкой и тюлевыми вставками. Зима позади – настало время освежающей весенней палитры, в которую вошли как сдержанная пастель, так и яркие «конфетные» цвета. В линии представлены классические модели с идеальной посадкой и патентованной широкой чашкой, пуш-ап и модели для большой груди, а также модели, деликатно корректирующие фигуру.

Хайлайтом романтической коллекции стал комплект Dream Spotlight, состоящий из бюстгальтера популярной модели бралетт, подчеркивающей линию шеи, трусиков-стрингов, пояса для чулок и легчайшего халата-кимоно. Белье выполнено из ярко-розового полупрозрачного кружева, а кимоно из тюля с цветочными мотивами украшено бахромой – идеально для соблазнительного образа в День всех влюбленных. Еще одна модель для особенного случая – бралетт Sunset Spotlight – украшена вышивкой, переливающейся всеми оттенками предзакатного неба, и дополнена трусиками в тон. Кстати, в синем и коралловом возвращаются и модели-бестселлеры Amourette Spotlight и Sexy Angel Spotlight.

Triumph International является одним из мировых лидеров на рынке нижнего белья, купальников и домашней одежды с более чем 2000 магазинами в 120 странах мира. С 1886 года Triumph создает белье, которое помогает женщинам выглядеть и чувствовать себя лучше, и на протяжении уже 130 лет бренд остается экспертом в создании инновационных моделей, которые подходят для любого случая, возраста и комплекции. В 2018 году задачей бренда станет оказание помощи 3.5 миллионам женщин «найти идеал» – правильный и подходящий именно им бюстгальтер.