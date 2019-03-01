Новая коллекция украшений LAV’Z - Antique

Античные времена подарили миру несметные сокровища знаний, навыков и удивительных легенд. Их богатство и разнообразие по сей день восхищает и вдохновляет режиссеров, художников, дизайнеров по всему миру на создание уникальных шедевров. В этом ряду творческих открытий коллекция Antique от британского бренда LAV’Z – прикосновение к мифическому прошлому, оживающему в выразительных формах, драгоценных металлах, камнях и сплавах.

В коллекции виртуозно собраны и воплощены в современной интерпретации различные знаменитые мотивы античного искусства: узнаваемые дисковидные и ладьевидные формы, воспетые поэтами лики богинь, сплетенные ветви лаврового дерева и другие ставшие легендарными культурные коды. Все они находят отражение в парных и моно-серьгах, кольцах и подвесках, идеально сочетающихся между собой.

Вдохновленные античными мифами, дизайнеры LAV’Z дали голос великим культурам через свои украшения Antique. Кулоны с фразами на латыни ‘amor omnia vincit’ (любовь побеждает всё) и ‘felicitas perpetva’ (вечное счастье) призваны стать наставниками и талисмаными для своих обладательниц. Миниатюры и символы, выбранные для рельефов украшений, позаимствованы в античной истории и легендах и несут в себе любовь, удачу и несокрушимую энергию.

Дисковидные серьги Fan Earrings заимствовали форму антических шлемов Древней Греции с характерным гребнем, а Scaphoid Earrings ладьевидной (калачевидной) формы повторяют очертания корпуса древнего корабля, напоминая нам о великих свершениях и победах.

Серьги Laurus Hoops – это стилизованный лавровый венок на современный лад. Деликатная игра света и тени в преломленных плоскостях образует витиеватую форму скрученных лавровых листьев, из которых в Античные времена делали золотые лавровые венки для победителей. “Мятый” эффект – это тоже дань мастерству ювелиров Древних эпох, когда украшения создавались вручную из большого металлического листа, в результате чего нельзя было достичь идеально ровной и гладкой поверхности.



Любительницам украшений с камнями стоит обратить внимание на серьги и разъемные кольца с джайпурскими рубинами. Во времена античности рубин был одним из камней королевских династий и знати. “Царь драгоценных камней”, “предводитель самоцветов”, он символизировал огненную стихию и энергию солнца. Рубин считается сильным амулетом, который «делится энергией», а не забирает ее.

Стоит обратить внимание и на кольцо Hera Ring. Силы кольца-печатки, являющегося символом верности обещаниям, и великой Богини Геры, покровительница брака и любви, соединились, чтобы защищать свою обладательницу и оберегать ее чувства. Такое кольцо станет не только стильным элементом образа, но и сильным оберегом.

Каждое украшение этой коллекции – самодостаточно и с легкостью солирует в любом стилистическом ансамбле. Но может также сыграть “историческую” роль в создании эффекта многослойности в сочетании с изделиями не только из капсулы Antique, но и из других коллекций LAV’Z.

Украшения выполнены из стерлингового серебра с родиевым покрытием или с покрытием Vermeil из 18-ти каратного желтого золота.