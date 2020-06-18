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Новая креативная точка для российского Легпрома

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  • 18 Июня 202016:25

Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности СОЮЗЛЕГПРОМ сообщает о подписании с ОАО «НПК ЦНИИ Шерсть» соглашения о создании на базе института «Кластера инновационного развития текстильной и легкой промышленности».

На территории кластера организуются зоны для производителей текстиля и товаров легкой промышленности. Для них предоставляются офисные и демонстрационные площадки: шоурумы, демонстрационные залы, коворкинги, фото- и видеостудии, корнер цифровой печати, швейное и отделочное оборудование.

«Сегодня настало время объединяться и образовывать локальные центры новых компетенций, которые помогут отрасли в целом, - комментирует подписание соглашения президент СОЮЗЛЕГПРОМА Андрей Разбродин. – Со своей стороны мы приветствуем создание таких креативных точек на карте страны и будем оказывать им всестороннюю поддержку. Отвечая на вызовы времени нам надо обратить внимание на собственные кадры и ресурсы и сделать все для их развития»

Под одной крышей соберутся поставщики и производители тканей, текстильных материалов, фурнитуры, а также молодые и именитые дизайнеры, маркетологи и другие специалисты. Уже сегодня на базе первых участников кластера формируется ТЕМАТИЧЕСКАЯ программа офф- и онлайн мероприятий с участием членов Ассоциации Недель Моды в формате тренингов, семинаров, мастер-классов и показов коллекций российских дизайнеров.

Кроме этого на базе «Кластера инновационного развития текстильной и легкой промышленности» будут организовываться центры повышения квалификации и обучения современному инструментарию для цифровизации всех процессов производства: начиная от конструирования, цифровой печати, до автоматизации процессов изготовления одежды и обуви.

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