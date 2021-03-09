Новая сказка от бренда "ДушеГрея"

28 февраля в театре «Школа современной пьесы» состоялся показ новой весенней коллекции бренда «Душегрея» с участием российских звезд.

В последний день зимы звездные гости показа окунулись в атмосферу настоящей сказки, ведь новая коллекция «История одной девочки, которая жила по своим правилам» вдохновлена произведениями Льюиса Кэрролла.

Коллекцию презентовали модели агентства Вячеслава Зайцева совместно с селебрити. Среди них на подиум вышли: Ирина Алферова, Анна Ардова, Анна Куркова, Анастасия Макеева, Екатерина Директоренко, Мария Романова, Ирина Баринова, чемпионка мира по боксу и кикбоксингу Светлана Кулакова, баскетболистка Екатерина Новосельцева, актриса и модель Екатерина Дробыш, певица Антонина Клименко, «Мисс Европа-2002» Светлана Королева, телеведущие Юлия Маслаченко и Ольга Жук, певица Марина Дрождина и многие другие.

Звездными гостями мероприятия стали актрисы Нонна Гришаева, Оксана Сташенко, Ева Авеева, Татьяна Абрамова, Ирина Лачина, Светлана Тома, Яна Поплавская, писательница Мария Арбатова, телеведущие Ирина Сашина, Ирина Пудова и др.

Новая коллекция бренда «Душегрея» — это свежий взгляд модельера и дизайнера бренда Наталья Новиковой на историю девочки из Зазеркалья. Сочетание спорт-шика, фэнтези и классики: платья-рубашки, вдохновленные духом нового времени, принтованные жакеты, отделанные эко-кожей, плащи и платья с конструктивными элементами викторианской эпохи. И сочетание несочетаемого: короткие куртки и худи из футера со спортивными брюками и пышными юбками. Не обошлось и без характерных для сказки принтов: кролика с часами, улыбки чеширского кота, мухоморов и фламинго.

Для актрис Ирины Алферовой и Анны Ардовой выход на подиум стал дебютным. Отсутствие модельного опыта не помешало актрисам предстать перед гостями в образе Белой и Черной Королев из «Алисы в стране чудес».

Режиссером показа выступил Николай Затылкин, а музыку написал композитор Алексей Палагин.

Примечательно, что в этот же вечер состоялась премьера клипа на старинную скандинавскую балладу в современной аранжировке Алексея Палагина. Эта композиция прозвучала на показе коллекции «Проекты Рая» от Душегреи и вдохновила сценариста Наталью Шумак написать целую историю, переросшую в музыкальное видео. Клип представили композитор Алексей Палагин, певица Лореанна, исполнившая эту песню и писатель, кинодраматург Татьяна Чернецкая.

Гостей вечера ждал приятный сюрприз — ведущий мероприятия Павел Дикан разыграл подарки от партнеров: наборы косметических брендов Biofollica, Shinewell, Vivienne Sabo и презенты от Душегреи. Партнерами показа также выступили учебный центр «АртСтилист», бренд дизайнерских украшений Mari Joo и российский производитель обуви «Ортомода».

Художествннные образы для участниц придумала стилист Вера Палагина.

Автор: Екатерина Медведева

Источник: Melon Rich