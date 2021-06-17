Новинки и маст-хэвы сезона: Beauty Box от Wildberries и Royal Samples!

Коробочка, в которой собраны все летние маст-хэвы, хиты и новинки — это мечта едва ли не каждой девушки! Royal Samples совместно с интернет-магазином Wildberries https://www.wildberries.ru/brands/royal-samples исполнили эту мечту!

Специально для того, чтобы сделать Ваши летние деньки максимально красивыми и яркими, Royal Samples вместе с Wildberries выпустили сразу 2 мега-полезных и мега-выгодных бьюти-бокса!

Участниками боксов стали лучшие средства для красоты и ухода от мировых и российских брендов: база под макияж Revlon, крем для лица с гиалуроновой кислотой Dr.Brandt, матирующая корректирующая вуаль Dr.Brandt, минеральная рассыпчатая пудра Levrana, гель для душа Neo Care, сыворотка для лица Ectoin 0.5% True Alchemy, нежный гель для интимной гигиены Naturalium, увлажняющий тоник Btpeel, крем-антиоксидант для кожи вокруг глаз ВИТАМИН Е Librederm, лосьон для снятия макияжа Lancaster, тушь для ресниц 4D Big&Black Divage, губная помада Praline Divage, подтягивающий скраб "Ритуал Энергии" Zeitun, Крио-скраб для тела "Лед" Zeitun, тушь для ресниц 2 в 1 Объем & длина Twist Up the Volume Bourjois, ночная увлажняющая маска О'Термаль Uriage, ночной крем-концентрат против пигментных пятен Dermedic, масло для губ DESSERT À LEVRES Vivivenne Sabo, скраб для губ Vivivenne Sabo, универсальное антибактериальное средство для рук Solomeya, стимулирующий Дневной Крем для сияния кожи Skin Vitality Mavala, антивозрастной крем-бустер для лица и области вокруг глаз Mavala, антивозрастная сыворотка-бустер для лица и области вокруг глаз Mavala, антивозрастной ночной бальзам-бустер для лица и области вокруг глаз Mavala, паровая маска лаванда-шалфей MegRhythm, тени для бровей Eyebrow Designer Lilo, гелевая подводка для губ Provoc, английская соль Eco Mirai, ночная маска Limoni, увлажняющий крем для рук Малина и Розмарин Cafe mimi, маска для лица против морщин «с экстрактом улитки» Organic tai, интенсивный гель для век «с экстрактом улитки» Organic tai, интенсивный антивозрастной крем для комбинированной и жирной кожи лица «С ЭКСТРАКТОМ УЛИТКИ» Organic tai, натуральный укрепляющий бальзам-кондиционер «Мандарин» Organic tai, интенсивная маска для восстановления волос с аргановым маслом Hask. Мы даже подготовили для Вас специальный подарок — корейские гидрогелевые патчи Kims для всегда сияющих глазок!

Декоративная косметика и уходовые продукты для лица, тела и волос — в боксах от нас и Wildberries представлены незаменимые бьюти-помощники на каждый день.

Внутри бокса "Хиты лета" (18 участников) косметики собрано более, чем на 7800 руб., а его цена продажи от 1599 руб. до 1815 руб. (в зависимости от личной скидки клиента Wildberries).

Внутри бокса "Новинки и маст-хевы сезона" (23 участника) косметики собрано более, чем на 12000 руб., а его цена продажи от 1890 руб. до 2110 руб. (в зависимости от личной скидки клиента Wildberries).

Важно! Перед заказом пройдите авторизацию — войдите, пожалуйста, через своё мобильное приложение или через сайт, чтобы цена пересчиталась.

Нельзя терять ни минуты! Скорее забирайте свою идеальную коробочку красоты от нас и Wildberries на https://www.wildberries.ru/brands/royal-samples — их количество ограничено!