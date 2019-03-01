Новое купе Mercedes-Benz CLA. Автомобильный интеллект во всей красе

Лас-Вегас. Новое купе Mercedes-Benz CLA является не только самым волнующим автомобилем в своём классе, но и высокоинтеллектуальным: идёт ли речь об интерьер-ассистенте MBUX, распознающем управляющие намерения пользователя по его движениям и превращающем салон в интеллектуальное пространство, о дополненной реальности при маршрутной навигации и понимании голосовых команд, новый CLA предлагает массу хитроумных решений. Плюс к этому – глубоко проработанные решения в области аэродинамики и новые функции пакета вспомогательных систем Intelligent Drive. Характер купе подчёркивается здесь вытянутой формой кузова и за счёт таких элементов дизайна, как капот с «силовыми» рёбрами и смещённый вниз регистрационный номер. Таким образом, этот автомобиль полностью соответствует статусу дизайн-иконы, которым уже обладает его предшественник.

С помощью MBUX, дебютировавшей в А-Классе, Mercedes-Benz революционным образом преображает управление автомобилем и коммуникацию с ним. «Теперь, внедряя интеллектуальный интерьер-ассистент, мы и в компакт-классе переходим на следующий уровень. Распознавая движения, он облегчает естественное управление, –отметил Ола Каллениус, член правления концерна Daimler AG, ответственный за научные исследования и опытно-конструкторские разработки в подразделении Mercedes-Benz Cars. –Причём высокий уровень автомобильной интеллектуальности CLA далеко не исчерпывется этой новацией».

«Реализация около 750 000 экземпляров первого CLA стала для нас гигантским успехом, и благодаря четырёхдверному купе мы освоили совершенно новый сегмент рынка,–подчеркнула Бритта Зеегер, член правления Daimler AG, ответственная за сбыт легковых автомобилей Mercedes-Benz. –Новый CLA мы разрабатывали с акцентом на интеллектуальность, он стал ещё более волнущим и спортивным, чем его предшественник. И учитывая новые системы управления, он задаёт новые стандарты для всего класса».

Новое поколение автомобилей компакт-класса внесло существенный вклад в омоложение и преображение бренда Mercedes-Benz. CLA важен, прежде всего, для привлечения и удержания новых клиентов. В США купе CLA дебютировало в 2013 г. Это был первый компактный автомобиль Mercedes‑Benz на американском рынке. В лучшие времена более двух третей покупателей автомобиля CLA в США были клиентами, пересевшими на него с конкурентов. В среднем американский покупатель автомобиля CLA примерно на десять лет моложе среднестатистического клиента Mercedes‑Benz. Да и в Европе покупатели CLA оказываются самыми молодыми в клиентской аудитории Mercedes‑Benz. В 2017 г. каждый второй клиент из Европы ездил прежде на автомобиле конкурента. Свыше 75 % европейских клиентов, владевших раннее купе CLA либо CLA Shooting Brake, при выборе следующего автомобиля отдали предпочтение марке Mercedes‑Benz. В целом, первое поколение купе CLA и CLA Shooting Brake, будучи реализованным в примерно 750000 экземплярах, внесло существенный вклад в успех автомобилей компакт-класса.

В течение первого года новый CLA будет предлагаться в спецверсии Edition 1. Как в экстерьере, так и в интерьере эта лимитированная спецверсия будет располагать массой визуальных акцентов, подчёркивающих её эксклюзивность. Новый CLA будет изготавливаться на заводе в г. Кечкемет (Венгрия), а выйдет на рынок в мае 2019 г.

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