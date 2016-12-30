Новогодние образы. Советы от стилиста сети универмагов и магазинов "ХЦ"

До Нового года осталось всего несколько дней. В торговых центрах, магазинах и бутиках можно встретить огромное количество девушек, которые ищут себе праздничный образ для самого главного праздника года. Какой же наряд выбрать? Все же Новый год — это веселый праздник, когда можно выглядеть ярко, эффектно и позволить себе намного больше, чем в обычный праздник. Стилисты сети универмагов и магазинов «ХЦ» рекомендуют обратить внимание на трендовые вещи, которые сейчас на пике моды.

Костюм из трикотажа с добавлением люрекса от марки Escada не только элегантный, но и удобный наряд на новогодние торжества. Дополнив образ туфлями-лодочками и шубой, вы будете выглядеть по-вечернему изысканно, а сочетание костюма с ботинками и объемной курткой добавит образу немного гранжа. Этот наряд удобен еще и тем, что в будние дни топ и юбку можно сочетать с другими вещами из гардероба.

Этот образ создан для тех, кто не хочет расставаться с деловым стилем даже в новогодние праздники. Главное здесь — детали: блуза, декорированная золотистыми нитями и пайетками на рукавах, а также классические брюки с отделкой-бахромой.

Обратите внимание на красный джемпер, декорированный бахромой. Его можно надеть с минималистичной юбкой или с джинсами. Красный — главный цвет в этом году!

Если хочется сделать новогодний образ более рассабленным, в стиле «бохо», для этого подойдет легкая меховая жилетка и аксессуар сезона — широкий ремень. Добавьте эти два элемента к платью свободного кроя (например, из струящихся тканей) — и наряд готов.

Влюбленным в 60-70е понравится этот образ: водолазка пастельных оттенков и блестящая лаковая юбка, декорированная искуственными перламутровыми цветами.

Комфортный, многослойный и в то же время яркий наряд подойдет как для новогодних праздников, так и для будней. Блестящий принт на брюках, лоферы, декорированные искуственными камнями, а также накидка с люрексом, надетая под объемный жакет — элементы нетривиального и удобного праздничного образа.

Казалось бы, что джемпер серого цвета вряд ли может стать акцентом в образе, но только не этот - декорированный страусиными перьями. Такую вещь можно надеть с узкой юбкой или брюками и она обязательно привлечет к себе внимание.

Блуза из ажурной ткани в сочетании с юбкой балерины сделают образ романтичным и нежным, а если надеть ее с ботинками — более дерзким. Кстати, обратите внимание на леопардовый принт — тренд этого сезона, но при создании образа с ним важно не переусердствовать. Например, сделайте акцент на водолазке с таким принтом, а поверх наденьте классическое черное платье — этот прием тоже очень актуален в нынешнем сезоне.

Брючный костюм — это очень стильное решение. На новогодней вечеринке вы точно будете в центре внимания!