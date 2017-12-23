Новогодние подарки: лучшее для модниц

Каждая модница ожидает найти под елочкой дизайнерский подарок, который привнесет в жизнь больше яркости, изысканности, шика и уюта. И в канун Нового года популярные международные бренды постарались множество праздничных идей и в рождественских, и в постоянных коллекциях.

Остается только выбрать, что подарить себе и близким!

АРТ-МАКИЯЖ

Корейская косметическая марка Too cool for school - доступный всем мостик между королевством художеств и царством макияжа. Цветовая палитра и дизайн флаконов уже по традиции создаётся косметологами бренда в коллаборации с европейскими и азиатскими иллюстраторами, поэтому каждый бьюти-продукт по-настоящему особенный!

Изумительные оттенки, которых не найти в коллекции любой другой марки и эксклюзивные тюбики с нарисованными куколками, динозаврами и кистью художника уже давно завоевали симпатии модниц во всеи мире, а в этом году появились и в России!

Теперь корейскую косметику To cool for school можно купить в магазинах сети Л'Этуаль!

ЛЕГЕНДЫ ПАРФЮМЕРА

В уходящем году французский Модный Дом Nina Ricci празднует свой 85-летний юбилей и вспоминает парфюмерные бестселлеры, создавая их новые прочтения.

Побалуйте себя таинственным восточным ароматом Luna или фруктовым Nina, которые надолго запоминаются своими элегантными шлейфами из томного сандала, жасмина и пиона.

А может попробовать гурманские новинки года из коллекции Les Gourmandises?

Окунитесь в пленительно-сладкие нотки кокосового молока, карамели, ванили, пралине, пины колады и маракуйи, которые превратят нашу северную зиму в тропические каникулы!

Впрочем, любой аромат от Nina Ricci - чудесная легенда, в которую веришь с первого вздоха!

РОСКОШНЫЙ УЮТ

Шарф - намного больше, чем просто согревающий элемент зимнего гардероба. Именно он оттеняет цвет лица, создает линии силуэта и дает ощущение тепла даже если одеться легко. Уютные шарфы и снуды из мягкого кашемира от итальянских виртуозов трикотажа бренда Stefanel порадуют огромным выбором фактур - от косичек до водопадов пайеток, а цветовая гамма удивит контрастом нейтральных и сочных цветов!

КЛЮЧЕВЫЕ АКСЕССУАРЫ

Дизайнерская обувь и сумочка преображают даже самый простой наряд, поэтому не всегда стоит разоряться на новое платье - сделайте ставку на стильные аксессуары и ваш образ станет новым для всех. В праздничной коллекции Guess Jeans замечены чрезвычайно эффектные туфли и клатч из замши цвета глинтвейна, которые придадут голливудский колорит даже самому скромному черному платью.

А любительниц блестяще-сверкающих моделей ждут серебристые лодочки на изящной шпилке и очаровательная сумочка в форме полумесяца - по-настоящему сказочные спутники любой принцессы от дизайнеров Guess.

КРАСИВЫЙ РИТУАЛ

Кстати, пр

Девичник с любимыми подругами или новогодняя вечеринка с коллегами – иногда очень важно поставить расписание на паузу и позволить себе расслабиться. В этом вам пригодится бритва Venus Spa Breeze, которая придет на помощь в любую секунду. Данная модель отличается наличием тройного лезвия и двойных подушечек с гелем. Для комфортного и гладкого бритья достаточно намочить встроенный в бритву гель теплой водой. Такой станок удобно брать с собой в любое путешествие, ведь он занимает совсем немного места и позволяет не возить лишние флаконы с гелем для бритья.

Подарочный набор Venus Spa Breeze включает в себя бритвенный станок, две сменные кассеты и расческу. Позаботьтесь о коже с Venus Spa Breeze и подарите себе несколько минут спа-удовольствия!

В набор входят мужская бритва Gillette Mach3 Turbo, 2 сменные кассеты и эксклюзивная гарнитура виртуальной реальности. Бритва имеет 3 лезвия, обеспечивающих скольжение и комфорт, гелевую полоску Comfort длительного действия и в 2 раза больше микрогребней SkinGuard (по сравнению с одноразовой бритвой Gillette Blue3).

Густой гель образует пену, которая помогает станку легко скользить и удалять даже очень короткие волоски одним движением руки. Кроме того, гель не сушит кожу, дарит приятный аромат и ощущение свежести.

Набор упакован в коробку с изображением главных героев супергеройского фильма Лига справедливости. Такой подарок придется по душе тем, кто пристально следит за событиями, происходящими в жизни справедливого и смелого Бэтмена.

Автор: Диана Мицкевич