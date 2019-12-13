Новогодняя капсульная коллекция российского бренда KHAN

Российский бренд KHAN представляет капсульную коллекцию, созданную для самого волшебного времени года.

Дизайнерпредлагает встретить Новый год ярко, но при этом не забывать и о комфорте. Безупречно сшитые в лучших традициях бренда платья с акцентом на талии и ассиметричные модели с обнаженным плечом, брюки различных фасонов, приталенные жакеты и комбинезоны, не перестающие быть актуальными вне зависимости от времени года.

Дизайнер сделала ставку на сложные фактуры: кружево, жаккард, бархат и шелк. Основнаяцветовая гамма – традиционные «новогодние» цвета: красный, зеленый, голубой, а также золотой.

Прямой чистый крой, сочетание летящих полупрозрачных тканей, утонченного цветочного жаккарда и броского золотого блеска демонстрируют многогранность современной женщины. Вещи из капсульной коллекции подойдут как любителям ярких образов, так и тем, кто предпочитает роскошный минимализм.

Справка о бренде:

Основатель и дизайнер бренда KHAN Кристина Минниханова. История бренда началась с желания выпускницы Slava Zaitsev Fashion Laboratory создать свой модный проект. Кристина – участница и призер многих конкурсов и недель моды: MBFW, Moscow Fashion Week, Serbia Fashion Week, Malta Fashion Week, фестиваль Fashion Rouge в Париже. Бренд KHAN представлен в магазине Saks Fifth Avenue (Алматы, Казахстан), а также во флагманском бутик-ателье на Знаменке, где вы сможете приобрести вещи как из текущей коллекции, так и заказать изделия по индивидуальным меркам. Среди поклонников марки: Элина Джанибекян,певицы Алсу и Дина Гарипова, актрисы Екатерина Вуличенко,Анфиса Черных, Елена Захарова,прима-балеринаБольшого театраЕвгения Образцоваи многие другие.