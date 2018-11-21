Новогодняя коллекция "Эконика". Кристальное сияние и роскошь

Футуристичные кристаллы вдохновили дизайнеров бренда на создание моделей с необычными элементами. Прозрачная фурнитура кристаллических форм украшает туфли, лоферы и ботильоны, гармонично сочетаясь с благородным сатином, велюром и бархатом. Яркий акцент базовой коллекции Ekonika - лаконичные лодочки с пророщенными кристаллами внутри каблуков. Аксессуарная линия представлена графичными ожерельями, серьгами, брошами, а также элегантными вечерними сумками. Клатчи с застежками в виде сверкающих камней и элегантные ридикюли дополнят праздничный образ.

Основные цвета коллекции – насыщенный бордо, бежевый, глубокий синий, роскошный изумрудный и лавандовые оттенки.

Акцент в моделях премиальной линии Alla Pugachova сделан на оригинальные формы каблуков и фурнитуру. В аксессуарной линии можно найти клатчи из сверкающего сатина, лаковой кожи и изысканного велюра. Для смелых модниц - сумка с бахромой, украшенной кристаллами. Завершить образ помогут цветочные ожерелья, броши и серьги, а также минималистичные колье. Роскоши коллекции добавляют цвета – насыщенные ягодные, ярко красный, а также глубокий синий цвет.

Изысканное сияние кристаллов, оригинальные каблуки и роскошные материалы в новогодней коллекции обуви и аксессуаров от бренда «Эконика» станут отличным дополнением к наряду для главной вечеринки этого года!

Интернет-магазин: www.ekonika.ru