Новогодняя коллекция Maileg уже в продаже!

Скандинавский бренд, известный своим трепетным отношением к доброму и наполненному волшебством детству, представил традиционную новогоднюю капсулу декора для дома, украшений и елочных игрушек.

Кроме рождественских ангелов, оленей Санты, гирлянд и декоративных елочек для детских комнат, в коллекции появились и милые свинки разных размеров и расцветок - символ наступающего 2019 года по китайскому календарю.

Конечно, не обошлось без так любимых детками мышат в новогодних нарядах и гномиков Пикси в ярко красных колпаках.

Новогодняя коллекция Maileg доступна в интернет-магазине официального дистрибьютора бренда на территории РФ и СНГ, Bunny Hill (www.bunnyhill.ru ), а также в магазинах-партнерах