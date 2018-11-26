Новогодняя коллекция Maileg уже в продаже!

Скандинавский бренд, известный своим трепетным отношением к доброму и наполненному волшебством детству, представил традиционную новогоднюю капсулу декора для дома, украшений и елочных игрушек.
Кроме рождественских ангелов, оленей Санты, гирлянд и декоративных елочек для детских комнат, в коллекции появились и милые свинки разных размеров и расцветок - символ наступающего 2019 года по китайскому календарю.
Конечно, не обошлось без так любимых детками мышат в новогодних нарядах и гномиков Пикси в ярко красных колпаках.
Новогодняя коллекция Maileg доступна в интернет-магазине официального дистрибьютора бренда на территории РФ и СНГ, Bunny Hill (www.bunnyhill.ru ), а также в магазинах-партнерах
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