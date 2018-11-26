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Рождество и Новый год (328)
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Новогодняя коллекция Maileg уже в продаже!

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  • 26 Ноября 201818:49
Сюжеты: Рождество и Новый год

Скандинавский бренд,  известный своим трепетным отношением к доброму и наполненному волшебством детству, представил  традиционную новогоднюю капсулу декора для дома, украшений и елочных игрушек.

Кроме рождественских ангелов, оленей Санты, гирлянд и декоративных елочек для детских комнат, в коллекции появились и милые свинки разных размеров и расцветок - символ наступающего 2019 года по китайскому календарю.

Конечно, не обошлось без так любимых детками мышат в новогодних нарядах и гномиков Пикси в ярко красных колпаках.

Новогодняя коллекция Maileg доступна в интернет-магазине официального дистрибьютора бренда на территории РФ и СНГ, Bunny Hill (www.bunnyhill.ru ),  а также в магазинах-партнерах

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