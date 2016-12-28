Новогодняя сказка от TOP SECRET kids

Мероприятие, объединившее мир моды и атмосферу новогоднего волшебства, не оставило равнодушными ни ребят, ни взрослых. Праздничные детские коллекции представили на подиуме ведущие российские дизайнеры: Екатерина Бутакова, Ирина Шарлау, Полина Голубь, Галина Бирюкова, а также бренды De Salitto, Choupette, Moda per Bambini, Piccino Bellino, Jan Steen, Vtacci, Baby’s joy, Pablosky и др. В показах приняли участие, конечно же, модели TOP SECRET kids.

В 2017 году детское модельное агентство TOP SECRET kids будет праздновать 10-летний юбилей. TOP SECRET kids зарекомендовало себя как одно из ведущих детских модельных агентств столицы, воспитанники которого не первый сезон регулярно принимают участия в таких знаковых fashion-мероприятиях, как Mersedes Fashion Week, Estet Fashion Week, CJF, а также в многочисленных съемках для журналов, каталогов и телерекламы.

Дарья Черныш - директор детского модельного агентства TOP SECRET kids , известный московский режиссер-постановщик модных дефиле, официальный режиссер Дома Моды Slava Zaitsev. Она ставила шоу и дефиле многих звездам отечественной эстрады, в числе которых Филипп Киркоров, Владимир Пресняков, Вика Цыганова, Александр Буйнов и другие.

Дарья Черныш – не только хороший режиссер, но и чуткий педагог, она умеет найти подход к каждому ребенку, позволяя ему по-настоящему раскрыться на подиуме, развить свои актерские способности, быть гармоничной творческой личностью. Каждому юному созданию, переступающему порог школы TOP SECRET kids , Дарья неизменно дарит частицу себя, и они отвечают взаимностью. Достаточно увидеть, как любят ее дети, с какой искренностью и теплотой заключают они своего любимого педагога в объятия, сколько цветов ей дарят, многое становится понятным без слов.

Свой профессиональный рост юные модели в агентстве TOP SECRET kids начинают ощущать довольно быстро. Достаточно сказать, что многие ребята, с успехом выступившие на Новогоднем Fashion балу, пришли заниматься в агентство только в сентябре, и вот уже делают свои первые шаги на большом fashion-мероприятии, а наиболее способные из них даже успели уже принять участие в международной неделе моды Estet Fashion Week, проходившей в Москве в ноябре. В дефиле, состоявшемся 27 декабря, приняли участие ребята от 3 до 16 лет, то есть все возрастные группы, обучающиеся в агентстве. Для них был специально подготовлен в тот день красивый зеркальный подиум, отчасти похожий на каток, что еще большее усиливало ощущение настоящей новогодней сказки.

Ведущая вечера - «Миссис Москва», «Миссис России 2016», «Миссис Вселенная «Топ 6» Надежда Лысенко в образе Снежной Королевы со свойственным ей обаянием представляла появлявшихся на подиуме участников.

Изюминкой fashion-праздника стал выход «звездных» детей и их родителей: на подиуме продефилировали Ариша и Инна Данилова («Голос. Дети», победители проекта «Два голоса»), Маша Ильюхина (сериал «Воронины») с Натальей Ильюхиной, Николас Путкарадзе с мамой Екатериной Пантелеевой, моделью и директором модельного агентства Zaitsev’s ModelManagement, Надежда Лысенко, «Миссис Россия 2016» с дочерью Верой.

Гостей Бала ждала также увлекательная концертная программа, в рамках которой приняли участие участники проекта «Голос. Дети» Илья Бортков, Ариша Данилова, Надежда Лысенко и др.

Приятным сюрпризом стали подарки от детского модельного агентства TOP SECRET kids и партнеров – театральной компании «Айвенго», Little Gentrys, которые получили все участники бала.