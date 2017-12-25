Новогодняя вечеринка: 4 образа для праздника в любой компании

Корпоратив с коллегами

Для празднования наступающего Нового года вместе с коллегами прежде всего выбирайте удобную одежду. Учитывайте, что вы будете веселиться и танцевать, а значит, не стоит выбирать туфли на высоких каблуках. Корпоратив, несмотря на то, что он новогодний, все равно остается деловым мероприятием, поэтому лучше отдайте предпочтение не слишком вызывающим нарядам. Наденьте платье с дополнительным декором или платье в пайетках. А если вы предпочитаете что-то необычное, то обратите внимание на комбинезоны – они выгодно подчеркивают талию и силуэт. Дополнить образ можно лаковыми туфлями или даже яркими кедами – сейчас мода приветствует сочетание стилей и цветов. Если сомневаетесь, то посмотрите, как умело сочетают розовый с красным дизайнеры Valentino и Gucci.

Семейный праздник в ресторане

Если вы решили встретить Новый год в кругу семьи в уютном ресторане, то дресс-код стоит выбрать соответствующий. Вам лучше всего подойдет классический вечерний образ. Наденьте стильный брючный костюм с топом в бельевом стиле, например, желтого цвета. Как советуют астрологи – 2018 год нужно встретить в чем-то желтом, оранжевом или золотом. Дополните лук полусапожками с вышивкой и небольшим клатчем на цепочке. В таком аутфите вы точно будете смотреться элегантно.

Тусовка с друзьями в баре

Тем, кто предпочитает шумные тусовки в большой компании, совсем не обязательно выбирать casual наряды исключительно ярких цветов. Для новогодней ночи в баре вы можете выбрать платье в пайетках, но пастельного оттенка, или серебристую плиссированную юбку. Такие юбки, кстати, до сих пор не сходят с подиумов и остаются в тренде. А еще их удобно сочетать с разным верхом: боди, бомбером или джемпером. В качестве обуви выберите туфли на невысоком каблуке или кеды для долгой танцевальной ночи.

Дома с котиком

Для тех, кто не поддерживает всеобщую праздничную суету и предпочитает провести спокойный выходной в одиночестве или в компании лишь своего питомца, есть отдельные модные советы. Домашняя одежда тоже может быть в тренде и добавлять уверенности в себе. Например, для такой home party наденьте удобный теплый джемпер и узкие джинсы или легинсы. Дополните образ прической, например, крупными локонами и легким макияжем nude, который всегда популярен. Так вы будете одновременно выглядеть по-домашнему и готовы к неожиданной встрече с друзьями, если они решат сделать новогодний сюрприз и нагрянут к вам в гости.

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