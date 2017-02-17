Новости от CPM – Collection Premiere Moscow

Очередной сезон выставки CPM – Collection Premiere Moscow пройдет с 20 по 23 февраля в московском ЦВК «Экспоцентр».

Организаторы нового, 28 сезона CPM анонсировали участие в выставке более тысячи брендов из 24 стран мира. Среди марок, которые представят здесь свою продукцию, такие имена как Apanage, Steilmann, Isabel de Pedro и Cecilia de Rafael. Кроме того, впервые на Collection Premiere Moscow появится ряд международных компаний: Christ и Rockel, Elinter Nationale, Dario Beltran, Chrisper, Maxin, Fueguina, Caridei, Giangi-Napoli, Laboratori Italiani, Rubino Leather Factory и другие.

Расписание нового сезона также включает традиционный двухдневный форум RFRF, предполагающий насыщенную программу семинаров и модных показов. Деловая программа будет также включать ряд докладов экономические и отраслевые темы.