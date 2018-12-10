Новые коллекции Geox

Запатентованная компанией технология «дышащей обуви» на резиновой подошве со специальной мембраной, проницаемой для водяного пара, но не для воды, была применена и в изготовлении обуви с кожаной подошвой, также способной отталкивать воду и выводить влагу. Новое поколение обуви Geox изготавливается с применением технологии Amphibiox – лучшей защиты от дождя и непогоды в сочетании с максимальной воздухопроницаемостью и естественной терморегуляцией. Эта технология обеспечивает целому ряду моделей Geox непревзойденный уровень влагоизоляции и защиты.
В последние годы семью технологий Geox пополнила уникальная амортизирующая система Xand, мягкая анатомическая подошва Xense, легкая и гибкая линия Nebula, технология боковой транспирации Side Transpiration System и система Net Breathing System, обеспечивающая потрясающую воздухопроницаемость по всей площади поверхности ступни. Но и это еще не все. Основная концепция комфорта и удобства при носке, положенная в основу корпоративного видения Geox, постоянно развивается и совершенствуется, воплощаясь во всех изделиях бренда. Технологии изготовления обуви позволяют придать дышащие свойства и верхней одежде. Куртки Geox обладают воздухопроницаемостью и при этом не позволяют воде проникнуть внутрь даже при непосредственном контакте с мокрой поверхностью. Сочетание ткани и специальной дышащей мембраны обеспечивает полную защиту от холода, воды и ветра. Куртки имеют также высокотехнологичную и невероятно легкую подкладку, отличающуюся высокой износостойкостью и теплоизоляционными свойствами.
Geox является полностью итальянской компанией, получившей широкое международное признание. Сегодня уже более 65 % своего оборота компания достигает за пределами Италии в 110 странах мира. Обувь и одежда Geox представлена в более чем 1 200 собственных магазинах компании и в порядка 11 000 магазинах мультибрендового формата, включая ведущие универмаги мира.
В России продукция Geox широко представлена практически на всей территории: от Калининграда до Владивостока, и насчитывает более 60 монобрендовых магазинов. Кроме того, обувь и одежду знаменитого итальянского бренда сегодня можно найти более чем в 200 магазинах мультибрендового формата.
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