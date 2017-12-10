Новые коллекции от TERVOLINA

Презентация коллекций TERVOLINA прошла в СТАНДАРТ отеле 6 декабря

Коллекция женской обуви весна-лето 2018

TERVOLINA представляет новую весенне-летнюю коллекцию женской обуви «Балет», вдохновленную искусством классического танца. «Балет — искусство, которое обладает удивительной, почти гипнотической силой воздействия на зрителя. Меняется мир, интересы людей, но магия этого танца, балерины остаются. Задумывая коллекцию, мы вдохновлялись балетом и стремились создать обувь, которая максимально подчеркнет грациозность женщины, раскроет все грани ее женственности и придаст уверенности в своей красоте», — рассказывают создатели новой коллекции TERVOLINA. Ключевое место в коллекции отведено классике и элегантному стилю, которые выглядят по-новому благодаря сочетанию матовой и глянцевой кожи, ярким декоративным деталям и необычным оттенкам. Это незаменимые в гардеробе каждой женщины туфли-лодочки, босоножки на каблуке-трапеции, лаконичные ботинки со шнуровкой, сандалии с изящными ремешками, эспадрильи и балетки. Цветовая палитра — классический бежевый, черный, графитовый, пудровые и восхитительные оттенки серого. Современное увлечение дизайнеров декором и спецэффектами отразилось в моделях с имитацией змеиной кожи и россыпями крупных кристаллов. Это сандалии и босоножки, которые привнесут яркий акцент в лаконичные повседневные образы и прекрасно дополнят вечерние. Босоножки из замши на устойчивом каблуке — посвящение стилю 1970-х. Создать канонический образ одного из самых ярких десятилетий в истории моды легко: достаточно добавить вещи с цветочным узором и бахромой. К популярным в новом сезоне брючным костюмам подойдут броги, позаимствованные из мужского гардероба. Нежно-розовые, черные и серебристые, с вырезами или открытой пяткой — вариаций множество. Мужская классика узнается и в ботинках с вырезами и контрастным мысом. Лоферы представлены в нескольких версиях: кожаные с люверсами, с мягкой пяткой, замшевые с кисточками и из металлизированной кожи. Спортивный стиль по-прежнему доминирует на подиуме, и это отражено в коллекции TERVOLINA. Элементы спорта цитируются дизайнерами не буквально, а адаптируются к повседневной жизни благодаря специальным деталям. Например, сандалии декорированы крупными кристаллами. Кроссовки украшены цветочными аппликациями и блестящими вставками или дополнены широкими застежками на липучках. Слипоны выполнены из замши и кожи с принтом в виде ласточек или бахромой. Удачный вариант для жаркой погоды — кеды из текстиля черного, серого и красного цвета.

Коллекция мужской обуви весна-лето 2018

Функциональность, комфорт и универсальность — три главных составляющих обуви Freccia by TERVOLINA, созданной для мужчин в сезоне весна–лето 2018. Коллекция сочетает в себе лучшее от классики и современные тенденции, позволяющие носить эту обувь при любом дресс-коде. Отправной точкой весенне-летней коллекции Freccia by TERVOLINA, становится эстетика классической обуви, однако новые модели заметно отличаются от всего, что создавалось раньше. Обувь должна быть прежде всего удобной, поэтому многие строгие формы приобретают уникальные детали. У брогированных дерби – это гибкая подошва с рифлением, у оксфордов — вставки из плетеной кожи, улучшающие воздухопроницаемость, а у лоферов — эластичные элементы в верхней части, обеспечивающие удобство при надевании и ходьбе. Приверженцам канонических форм адресованы безупречно исполненные дерби и оксфорды из гладкой однотонной кожи или с легким эффектом выгорания на солнце, а также очень примечательные модели из плетеной кожи приглушенного синего и терракотового оттенков. Выбор мокасин и топсайдеров приятно поражает разнообразием и интересными деталями. Синий и коричневый верх контрастирует с белой подошвой, что добавляет легкости летнему образу. Мягкая, словно мятая кожа, необработанный край верха придают моделям мокасин оттенок стильной небрежности.

В 2017 году компания TERVOLINA отмечает свой 25-й день рождения. За эти годы был пройден успешный путь развития от оптовых поставок обуви до разработки собственных коллекций и признания одним из крупнейших обувных ритейлеров. В компании говорят: «Это только начало» — и обещают в 2018 году еще больше удивить и порадовать клиентов.