Новый салон фейслифтинга FACE CLASS в ТЦ «Океания»!

В ТЦ «Океания» на Кутузовском проспекте на 3 этаже открылся новый салон сети мануальной пластики FACE CLASS!

Развитие бренда FACE CLASS и расширение сети неотъемлемо связаны с растущим трендом на неинвазивное омоложение. Миссия бренда – раскрыть естественную красоту каждой женщины и подарить ей молодость с помощью фейспластики!

Каждый день косметологи-массажисты делятся философией и ценностями бренда, открывают секреты молодости и домашнего ухода с помощью профессиональной косметики! Клиенты салона – как женщины, так и мужчины – высоко оценивают профессиональный подход, идеальный сервис и квалификацию дипломированных мастеров с опытом работы 5 лет!

Ведущие специалисты в области фейслифтинга в сотрудничестве с мастерами салона разработали 10 авторских программ фейслифтинга, которые помогают повысить упругость мышц лица, улучшить цвет, подтянуть овал и улучшить питание тканей.

Проверенные действенные техники мощных антивозрастных массажей – скульптурного, пластического, нейроседативного, лимфодренажного, миофасциального и буккального – достойно зарекомендовали себя в качестве альтернативы «уколам красоты» и пластики.

В этом весенне-летнем сезоне салон FACE CLASS рад представить 3 новых протокола: Tape it easy, Selfie queen, Forget me not!

Forget me not – 3D-моделирование жидкими аминонитями, которые разглаживают мимические морщины, глубоко увлажняют кожу лица и нормализуют клеточный иммунитет.

Процедура Selfie queen – лифтинг-массаж в сочетании с максимальным наполнением тканей молекулами кислорода. Результат после первого сеанса – ровный цвет кожи и сияние. Необходимость инстаграммных фильтров отпадает!

Один из последних трендов косметологии – тейпирование, на нём основана программа Tape it easy. Но и это еще не всё – сочетание пилинга, эксфолиации, тейпов и массажа шейно-воротниковой зоны подарят лицу свежий цвет и расслабление мышц.

Программы FACE CLASS созданы с использованием инновационных гаджетов – массажных роллеров, камней Гуа-ша, шаров Yamuna и профессиональной косметики от известных корейских производителей – Eclado и Genosys.

Квинтэссенция лучших изобретений на рынке косметологии позволяет обернуть возраст вспять – разгладить морщины, убрать брыли и второй подбородок, снять отёки, насытить глубокие ткани кислородом и усилить действие уходовых средств.

Не зря протоколы сети салонов фейслифтинга FACE CLASS Age Control и Face Class заслуженно называют безоперационной круговой подтяжкой лица.

В салоне также оказывают и другие услуги: в комплексе с процедурами ухода за кожей лица вам подберут архитектуру бровей и выполнят окрашивание, сделают маникюр и педикюр, пилинг, Led-терапию и микротоки.

Концептуальное пространство FACE CLASS – место для релакса в шумных городских джунглях. Приглушённый свет, нежные звуки лаунж-музыки, ароматерапия и заботливые руки мастера – расслабьтесь, пока мы творим чудеса!

Ждём вас в новом салоне сети мануальной пластики FACE CLASS в ТЦ «Океания» на 3 этаже!

ТЦ «Океания», Кутузовский просп., 57, 3 этаж

www.faceclassclub.ru

https://www.instagram.com/face_class_club/