Вход
ADV
Интересно
Все сюжеты
Артем Кузелев

Объявлены имена британских победителей Woolmark Prize

  • 84
  • 0
  • 16 Июля 201715:22

Организаторы Международной премии Woolmark Prize British Isles назвали имена победителей этого года.

В Лондоне подвели итоги конкурса Woolmark Prize. Среди британских дизайнеров, выдвинувших свои работы на соискание премии, победителями стали Саманта Маккоач с маркой Le Kilt и Мэтью Миллер с одноименным брендом Matthew Miller.

Оба дизайнера получили денежное вознаграждение в размере 70 тысяч австралийских долларов, которое они должны будут потратить в последующие два месяца на создание капсульных коллекций. По правилам конкурса обе капсулы должны быть выполнены из мериносовой шерсти от компании Woolmark. Коллекции будут представлены в начале 2018 года в глобальном финале конкурса, где составят конкуренцию участникам из других стран.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru