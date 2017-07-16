Объявлены имена британских победителей Woolmark Prize

Организаторы Международной премии Woolmark Prize British Isles назвали имена победителей этого года.

В Лондоне подвели итоги конкурса Woolmark Prize. Среди британских дизайнеров, выдвинувших свои работы на соискание премии, победителями стали Саманта Маккоач с маркой Le Kilt и Мэтью Миллер с одноименным брендом Matthew Miller.

Оба дизайнера получили денежное вознаграждение в размере 70 тысяч австралийских долларов, которое они должны будут потратить в последующие два месяца на создание капсульных коллекций. По правилам конкурса обе капсулы должны быть выполнены из мериносовой шерсти от компании Woolmark. Коллекции будут представлены в начале 2018 года в глобальном финале конкурса, где составят конкуренцию участникам из других стран.