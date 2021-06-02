Обновленные природой

Немецкий бренд Triumph представляет обновленную самой природой культовую линейку Amourette. Вдохновением для новых моделей и цветовых решений послужило наблюдение за весенним пробуждением природы в ботанических садах по всему миру.

Новая коллекция линейки Amourette – настоящего бестселлера Triumph с 1954 года - предлагает идеальную посадку, премиальные материалы и лучшую поддержку даже для пышных форм (размер чашки D+).

Для создания самой романтичной и свежей коллекции Amourette дизайнеры Triumph отправились в лучшие ботанические сады по всему миру и много наблюдали за природой - основной героиней тёплого сезона: за метаморфозами цвета и разнообразием фактур, оригинальностью форм и простотой линий.

Кружево на моделях украшено экзотическими флористическими мотивами, а также стильными геометрическими линиями, имитирующими структуру растений. Зелёные, синие и ягодные тона, вдохновленные природой и ее натуральными красками, как нельзя лучше подходят для свежего весеннего образа. Новые модели без бретелей, украшенные плоским кружевом, специально созданы, чтобы подчеркнуть женственность и нежность каждой женщины.

Коллекция будет доступна во всех магазинах Triumph, а также маркетплейсах LAMODA и WILDBERRIES.