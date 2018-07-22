Очки Ray Ban прошлое и настоящее легендарного бренда

Главная задача, которую выполняют солнцезащитные очки, очевидна. Это защита глаз от ультрафиолетовых солнечных лучей, ослепляющих нас в ясные дни. Кроме того, они стали одним из наиболее ярких и востребованных аксессуаров, дополняющих любой образ. Очки от солнца получили большую популярность по всему миру. А брендовые модели не только выполняют свои прямые функции, но и говорят о статусе и предпочтениях своего владельца.

История бренда Ray Ban

Данный бренд начал свою работу еще в начале 20-го века. Тогда производство имело далекие от мира моды задачи: производитель выпускал модели для военной авиации. Такие очки были призваны защищать летчиков от солнца и ветра в открытых кабинах самолетов. Именно в то время появилась самая популярная модель бренда, именуемая Авиатор. Они позиционировались как исключительно мужские. Отличительной чертой являлась металлическая оправа и немного выпуклые стекла зеленого цвета, имеющие форму капли. Такие аксессуары стали настолько популярны, что на их основе выпустили серийную модель Ray Ban Large Metal.

Следующий вариант солнцезащитных очков Ray Ban получил название Shooter. От предшественника он отличается выбором цвета линз: можно выбрать зеленую или желтую расцветку. Такая модель очень полюбилась не только летчикам, но и полицейским, водителям, яхтсменам. Так постепенно военная разработка получила распространение в гражданской жизни. Даже актеры и знаменитости Голливуда обратили на нее внимание.

Начиная с 60-х, бренд обрел большую популярность и небывалую востребованность. Чтобы удовлетворить спрос у покупателей, производитель стал выпускать новые модели каждый новый сезон. Поклонники киноиндустрии стали копировать своих кумиров и приобретать оригинальные солнцезащитные очки Ray Ban.

Почему нужно остановить свой выбор на очках Ray Ban?

В настоящее время широкий модельный ряд бренда позволяет подобрать идеальный вариант под любую форму лица и на любой вкус. Выбирая оригинальные изделия производителя, вы получаете качественный аксессуар, подчеркивающий ваш индивидуальный характер.

Несмотря на большой выбор, Ray Ban остался верен своей знаменитой модели Авиатор, сделавшей своего создателя настоящей легендой в модной индустрии. Все последующие вариации так или иначе имеют ту отличительную особенность первой модели бренда, так полюбившуюся покупателям. Данное приобретение станет главным вкладом в создании стильного и неповторимого образа.