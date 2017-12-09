«Окские сезоны – 2017»

В фестивале приняли участие более 90 человек, в том числе из муниципальных районов Рязанской области (Рыбновский, Скопинский и г. Скопин, Ряжский, Касимовский и г. Касимов, Спасский, Клепиковский, Пронский, Шиловский) и соседних областей (Тульской, Московской, Смоленской).

1 и 2 декабря успешно работала выставка-продажа изделий народных художественных промыслов и ремесел в ТЦ «Малина», в которой приняли участие 40 организаций, индивидуальных мастеров и творческих объединений. Они представили традиционные промыслы Рязанщины – Шиловская лоза, Скопинская керамика, Кадомский вениз. Также посетители могли увидеть и приобрести уникальные предметы одежды, украшения, игрушки, изделия в лоскутной технике, картины, предметы интерьера, новогодние игрушки, имбирные пряники, изделия из бисера, дерева, стекла, глины, бумажной лозы и многое другое.

На конкурсном показе в рамках фестиваля были представлены 44 авторские коллекции одежды дизайнеров Рязанской области и других регионов в 7 номинациях. Оценивало коллекции профессиональное жюри, в состав которого вошли дизайнеры, члены Творческого союза художников России, члены Союза дизайнеров РФ, Международной ассоциации «Союз дизайнеров», Международной федерации художников. Председатель жюри, известный дизайнер, член Национальной Академии Индустрии Моды, постоянный участник MBFWRussia, Юлия Иванова, отметила, что на всех площадках фестиваля царила невероятная атмосфера творчества, красоты и любви к традициям своего края.

«На выставке изделий народных художественных промыслов и ремесел я увидела совершенно уникальные и самобытные вещи. Это действительно очень важно – сохранять и популяризировать традиционные для регионов народные промыслы и невероятно радует, что министерство экономического развития и торговли области, в том числе и губернатор это понимают и оказывают необходимую поддержку. Просматривая конкурсные показы, я отметила для себя, насколько авторские коллекции одежды и аксессуаров действительно являются попытками осмысления исторического опыта региона (традиционных фактур, способов декорирования, силуэтных решений) и адаптации его к реалиям современной жизни. Искренне надеюсь, что внимательное отношение и развитие художественных традиций региона позволит не только развивать, но и действительно трансформировать эти традиции в очень современные и актуальные предметы одежды и аксессуары, востребованные потребителями не только России, но и мира». - отметила Юлия Иванова.

Победителями стали:

Номинация - «CASUAL» (городской, повседневный стиль)

I

- Лебедева Ирина Александровна – коллекция «От и до»

II

- Крамсакова Ольга (Оля Крамс) – коллекция «Каллиграфия»

Номинация – «ДЕБЮТ» (творчество юниоров, не достигших 18-летнего возраста)

I

- Театр моды «Энигма», руководитель Цаплина Ирина, коллекция - «Дочки-сыночки»

II

- Театр костюма «Кокетка», руководитель Наталья Секач, коллекция «Стильный FOLK»

Номинация - «FOLK COSTUME» (одежда с использованием этнического колорита)

I

- Театр костюма «Кокетка», Наталья Секач, коллекция «Славянская душа»

II

- Ателье «Карнавал», Сухова Людмила (Тула), коллекция «Мезеньские птицы»

Номинация «THEATRE COSTUME » (театральный и сценический образ)

I

- Театр молодежной моды «Жар-птица», Колычева Анастасия, Кабанова Любовь, коллекция «Сказка старого флюгера»

II

- Творческое объединение «ДАР», Венедиктова Елена, Маликова Татьяна и Рыбакова Татьяна, коллекция «ЛЕБЕДИНЫЙ ПУТЬ»

Номинация - «Аccessories» (головные уборы, дизайнерские украшения)

I

- Веденеева Валерия коллекция «Фантазийная»

II

- Синицына Людмила, коллекция «Мон Амур»

Номинация - «New style» (экспериментальная мода)

I

- Ермакова Мария, коллекция "Ч/Б"

II

- Риффель Ирина, коллекция «Время перемен»

Номинация – «Нoute Couture» (одежда высокой моды, для приемов, свадебная мода)

I

- Доронина Татьяна, бренд «ВЕСНА»

II

- Рязанский филиал «Высшая школа народных искусств(институт)», дипломные работы студентов, руководитель Христолюбова Дарья, коллекция «Кружевная мелодия»

Впервые победители делегированы на соискание Национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено», учрежденной Национальной академией индустрии моды под руководством В.М. Зайцева.

По единогласному мнению всех членов жюри, соискателем Национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено - 2017» в номинации «Дебют» стала Мария Ермакова с коллекцией «Ч/Б».

Специальный приз - сертификат на право реализации своей коллекции мультибрендовом салоне женской одежды «Сезоны» в г. Сочи получила коллекция Ольги Султановой.

Все участники фестиваля получили памятные дипломы, победители – ценные подарки и призы от Правительства Рязанской области.