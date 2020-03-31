Не так давно в Москве с ажиотажем прошла выставка работ Сальвадора Дали «Магическое искусство».

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в России и мире ее пришлось закрыть раньше времени.

Для тех, кто не успел побывать и насладиться экспозицией, Цифровое деловое пространство совместно с лектором-искусствоведом Зариной Асфари представят онлайн-обзор творчества одного из самых знаменитых художников XX века.

Так, 31 марта в 19:00 в ЦДП (Покровка, 47) пройдет бесплатная онлайн-лекция «Инновации в жизни и искусстве Сальвадора Дали».

Мероприятие будет интересно руководителям, предпринимателям и творческим людям, которые ищут новые идеи и вдохновение в кризисное время.

Онлайн-лекция освежит и дополнит знания тех, кто был на выставке в Манеже, а также позволит узнать интересные факты о жизни художника и познакомиться с работами Сальвадора Дали тем, кто не смог посетить выставку из-за её преждевременного закрытия.

В рамках мероприятия участники узнают, что общего у его картин и джаза, поймут, как он стал главной звездой XX века, почему Пикассо прозвал его «лодочным мотором», хотел ли Дали быть киборгом и как художник опередил технологии в кинематографе и стал самым дорогим актёром, но не режиссёром.

Лекцию прочитает искусствовед Зарина Асфари, автор курса о развитии метанавыков с опорой на опыт великих деятелей искусства и книги «Быть гением» о десяти выдающихся художниках.

«Посетить» лекцию, а также задать вопросы спикеру и пообщаться с участниками мероприятия можно будет в онлайн-режиме с компьютера, планшета или смартфона.

Для этого достаточно зарегистрироваться на выбранное событие и перейти по ссылке, которая придет всем участникам за два часа до начала мероприятия.

По данным пресс-службы проекта.