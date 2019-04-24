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Татьяна Парфенова (Tatyana Parfenova) (45)
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Артем Кузелев

«Орфизм» – яркая коллекция Татьяны Парфеновой

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  • 24 Апреля 201918:30
Сюжеты: Татьяна Парфенова (Tatyana Parfenova), Осень-зима 2019-20

Петербургский дом моды Tatyana Parfionova представил коллекцию сезона осень-зима 2019/20.

Российский дизайнер Татьяна Парфенова представила коллекцию сезона осень-зима 2019/20. На этот раз дом Tatyana Parfionova рассказывает об орфизме – направлении во французском искусстве начала XX века. Характерные для него яркие геометрические узоры и сочетания стали главной темой декора всех образов. Причем Парфенова не использовала в работе принты, все рисунки вышиты вручную мастерицами дома. Тотальной вышивкой украшены платья, костюмы, пальто, жакеты, куртки и остальные модели.

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