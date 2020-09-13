Осенний бьюти-бранч: Public Talk #ПроBeauty и звёздные секреты красоты

10 сентября в ресторане Hamster прошел осенний бьюти-бранч, который собрал самых известных и ярких представительниц прекрасного пола. Звёзды телевидения, шоу-бизнеса, театра и кино наконец-то получили возможность увидеться после долгого перерыва, связанного с пандемией и летними отпусками.

Мероприятия, посвящённые красоте, всегда долгожданны и интересны. Ведь можно не только получить информацию о новинках бьюти-индустрии, но и обменяться впечатлениями, своими «фирменными секретами», обсудить модные тренды. В рамках бранча состоялся Public Talk #ПроBeauty, где гости говорили о том, как ухаживать за собой, не выходя из дома (весьма актуальная тема, ведь многие по-прежнему стараются ограничивать число выходов в свет), а также познакомились с уникальной методикой тейпирования лица.

Само по себе тейпирование можно назвать довольно известной методикой. Но применить её к скульптурированию лица ранее не пытались. И это можно назвать настоящей революцией в сфере красоты! Поэтому неудивительно, что мероприятие вызвало большой интерес и собрало самых модных, стильных, уверенных в себе светских персон, а также представителей СМИ и beauty-индустрии.

В уютном гостеприимном зале ресторана Hamster сконцентрировалось невероятное количество людей, не просто следящих за beauty-трендами, но и в определённом смысле формирующих эти тренды. Интерьеры ресторана весьма способствовали непринуждённому общению и отличному времяпровождению: открытое пространство с высокими потолками, огромные панорамные окна, мягкие диваны и деревянный декор. Угощения от шеф-повара Дмитрия Погорелова впечатлили самых утончённых гурманов - гостям подавали блюда европейской кухни с яркими и сочными паназиатскими акцентами, знакомые блюда в смелой трактовке и совершенно неожиданные авторские блюда.

Мероприятие посетили: Ирина Безрукова, Олеся Судзиловская, Юля Ковальчук, Ольга Кабо, Анфиса Чехова, Согдиана, Дарья Повереннова, Анастасия Гребёнкина, Катя Лель, Анна Банщикова, Анастасия Стоцкая.

Гостям была презентована книга известного beauty-блогера, косметолога-эстетиста Ольги Енко (@enko_ola) «Тейпирование лица. Омоложение во сне». Ольга подробно рассказала про свою методику и ответила на вопросы (которых было много), а также подарила каждой гостье свою книгу. Далее официальная часть мероприятия плавно перешла в неформальную – участники с удовольствием общались, уделяя внимание темам, связанным с уходом за собой и здоровым образом жизни, делились впечатлениями от летнего отдыха и планами на будущее.

В Public talk приняли участие: косметолог Ольга Енко, beauty-директор журнала Harpers Bazaar Юлия Кудрявцева, актриса Ольга Кабо, психолог и астролог Ольга Грейдс, фигуристка Анастасия Гребёнкина, стоматолог Вячеслав Минко, beauty-блогер Валерия Воронина.

Вели бьюти-бранч неотразимый Антон Зорькин и очаровательная Ирина Пудова.

Партнёрами бьюти-бранча выступили: ювелирный бренд Roberto Bravo, компания Zepter, клиника эстетической и функциональной стоматологии Dr Minko Dental Clinic, холодильники для косметики Cool Beauty, подмосковный отель Radisson Zavidovo, Бренд одежды Berta Muzis Lux, Швейцарский бренд женских часов и бижутерии ELIXА и всемирно известный японский производитель настенных часов RHYTHM, интернет-магазин массажного оборудования Yamaguchi, крупнейший ювелирный центр Москвы – Голден Гросс, бренд профессиональной косметики ONIQ, интернет-магазин Аромат Дома – эксклюзивный поставщик DR. Vranjes, сеть SPA-салонов Wai Thai, браслеты из натуральных камней Perevalova Jеwerly @perevalova_jewelry, профессиональный уход за волосами Framesi.