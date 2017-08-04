Осенняя коллекция лаков для ногтей Orly Velvet Dream Nailpolish Collection Fall 2017

Orly представляет осеннюю коллекцию лаков для ногтей Velvet Dream. В коллекцию вошли шесть лаков с мерцающей, кремовой и глиттерной текстурой глубоких и мягких осенних оттенков.
В коллекцию Orly Velvet Dream Nailpolish Collection Fall 2017 вошли такие оттенки:
Silken Quartz — мерцающий персиковый;
Black Cherry — кремовая темная фуксия;
Velvet Kaleidoscope — малиновый и золотой глиттер;
Just Bitten — кремовый кроваво-красный;
November Fog — кремовый бледно-лавандовый;
Black Suede — кремовый темно-синий.
Это теплые, глубокие осенние цвета, которые ложатся в основу образа, идеально сочетаясь между собой.
Строгий стиль и классика, ничего вызывающего - формула безупречного стиля этой осени!
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