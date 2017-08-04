Осенняя коллекция лаков для ногтей Orly Velvet Dream Nailpolish Collection Fall 2017

Orly представляет осеннюю коллекцию лаков для ногтей Velvet Dream. В коллекцию вошли шесть лаков с мерцающей, кремовой и глиттерной текстурой глубоких и мягких осенних оттенков.

В коллекцию Orly Velvet Dream Nailpolish Collection Fall 2017 вошли такие оттенки:

Silken Quartz — мерцающий персиковый;

Black Cherry — кремовая темная фуксия;

Velvet Kaleidoscope — малиновый и золотой глиттер;

Just Bitten — кремовый кроваво-красный;

November Fog — кремовый бледно-лавандовый;

Black Suede — кремовый темно-синий.

Это теплые, глубокие осенние цвета, которые ложатся в основу образа, идеально сочетаясь между собой.

Строгий стиль и классика, ничего вызывающего - формула безупречного стиля этой осени!