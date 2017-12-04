Основатель Benetton возвращается в компанию

Лучано Бенеттон сообщил о намерении вернуться в основанную им марку, чтобы помочь ее восстановлению.

Минувшая неделя запомнилась новостью от 82-летнего основателя компании Benetton Лучано Бенеттона. Бизнесмен сообщил, что намерен снова возглавить бренд, чтобы помочь в его восстановлении. Бенеттон рассказал журналистам: «В 2008 году я оставил компанию с активами в размере 155 млн евро, а возвращаюсь в нее через восемь лет с долговыми обязательствами в размере 81 млн евро. При этом в этом году все будет еще хуже. Для меня это нестерпимая боль, поэтому я должен вернуться в игру».

Что касается стратегии, то по мнению основателя, «самым страшным грехом» было «прекратить выпуск пуловеров, это как если бы мы убрали всю воду из акведука». Кроме того, Бенеттон отмечает: «Управление было подозрительным, но не в преступном смысле. Итоги такого управления печальны, а ошибки непонятны».