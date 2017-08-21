Оставайся в форме вместе с Triumph

Яркие и технологичные, все модели Triaction от Triumph обеспечивают оптимальную поддержку груди любого размера, «дышат» и хорошо впитывают влагу, становясь таким образом оптимальным решением для занятий самыми разными видами спорта, в том числе высокоинтенсивными.

Благодаря коллекции Cardio линии Triaction интенсивные тренировки станут комфортнее: дизайнеры Triumph сделали ставку на инновационную технологию 3D Powertech, которая обеспечивает усиленную поддержку груди, идеальную посадку и комфорт даже во время занятий сайклингом, бегом или кикбоксингом. Особого внимания заслуживает модель Boost Lite с вставками из сетки – ультралегкая и без косточек, она подчеркнет фигуру, а регулируемые бретельки обеспечат превосходную поддержку во время занятий.

В коллекции Studio выделяется модель бюстгальтера Free Motion, также сочетающая эффектный дизайн и функционал. В зависимости от размера груди можно варьировать силуэт с помощью небольших вставок в чашечки. Бюстгальтер снабжен бретельками-трансформерами, что делает его незаменимым как для зала, так и для активной повседневной жизни.