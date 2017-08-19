Открылся российский онлайн-магазин Benetton

Итальянская марка одежды запустила официальный интеренет-шоп, работающий на территории России.

Заметно сократив количество российских магазинов (до 18), итальянский бренд наконец-то запустил официальный интернет-магазин на территории нашей страны. В скором времени, появится и мобильное приложение «Benetton Россия», которое можно будет бесплатно скачать в Google Play и App Store.

На данный момент в российском онлайн-магазине Benetton представлены мужская, женская и детская коллекции, а также есть раздел распродаж. Полный ассортимент появится на интернет-витринах в течение нескольких месяцев. Что касается доставки, то по Москве и Санкт-Петербургу она осуществляется в течение 1-3 дней, по регионам – в течение недели. При заказе от 5 000 рублей доставка бесплатна. К весне в магазине станет доступна опция «Самовывоз».