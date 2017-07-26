«Парад колье» – спецпроект сентябрьской выставки «Бижутерия от винтажа до наших дней»

ВАМ ТАК ИДЁТ ЗАГАР И ЭТО ОЖЕРЕЛЬЕ…

В третью неделю сентября, когда закрывается бархатный сезон и все возвращаются в город, в Москве откроется одна из самых любимых выставок девушками всех возрастов. Редкая москвичка не бывала здесь, на Тишинке, в дни знаменитой «Бижутерии»: выбирать очередные бусы, серьги или браслет под вольный джазовый аккомпанемент, встречаться с друзьями, неожиданно находить настоящие сокровища, разглядывать истинно музейные украшения – это ли не радость? В сентябрьской выставке примут участие более 150 дизайнеров и коллекционеров из России, Италии, Франции, Великобритании, США, Армении, Беларуси, Украины, Грузии – выбор украшений будет огромным. Центральную площадку займут экспонаты спецпроекта – эффектный «Парад колье» покажет украшения известных коллекционеров, дизайнеров, модельеров. Часть колье из экспозиции можно будет приобрести.

Музейные раритеты на выставке «Бижутерия от винтажа до наших дней» традиционно соседствуют с вполне доступными экземплярами, а цены варьируются от 300 рублей до 100 тысяч. Организаторы выставки не ставят стилистических рамок: на всём пространстве царит антикварная, винтажная, этническая, авангардная и жанровая бижутерия, в том числе, созданная в единственном экземпляре дизайнерами… И да, вам может повезти, и вы найдёте украшение своей мечты, а может быть – выиграете его в лотерею (розыгрыши подарков проходят ежедневно – участвуют все входные билеты).

«ПАРАД КОЛЬЕ»

Пожалуй, нет украшения столь же роскошного и настолько популярного. Колье носили королевы, авантюристки, кинодивы, оперные певицы, музы, феи и просто красавицы. Слава многих ювелирных домов взросла именно на этом эффектном аксессуаре – достаточно вспомнить колье passe-partout от Van Cleef & Arpels или серебряные чокеры от Tiffany. Те самые дамы, ради которых мужчины совершали подвиги, развязывали тридцатилетние войны, отрекались от престола или просто вращали земной шар, да, эти дамы носили колье! Достаточно посмотреть на портреты Клеопатры, Елены Прекрасной или Уоллис Симпсон, герцогини Виндзорской (она же, говорят, придумала колье zip – это украшение закрывается на молнию и превращается в браслет).

Чем отличается колье от ожерелья? И то, и другое – украшение на шею, но у колье есть ярко выраженная центральная часть. Колье и ожерелье могут быть разной длины, и здесь профессионалы оперируют такими словами, как «коллар», «чокер», «принцесса» и «матинэ». Определенные формы также получили устоявшиеся названия: «пластрон» закрывает собой все декольте, «склаваж» состоит из полоски ткани, на которой закреплены драгоценные камни, вечерняя «ривьера» кажется сверкающим потоком из-за плотно собранных однородных камней, а «фермуар» знаменит тем, что застежка у него спрятана как раз в центральной и самой заметной части колье. Кстати, первый и самый дорогой фермуар – «Алмазный Бант» – носила российская императрица Екатерина Великая.

Среди сотен эффектных украшений, которые будут представлены в спецпроекте «Парад колье», участвует раритет из частной коллекции дизайнера Виктории Тучинской. Вот как описывает своё сокровище дизайнер: «Это было давно. На барахолке в Тбилиси я увидела чудесное серебряное колье с алмазами. Женщина с грустными глазами сказала, что украшение хранилось в её семье с середины XIX века. И гордо добавила: «Мы из рода Чавчавадзе». Времена в Грузии были страшные: ни тепла, ни света, ни денег на хлеб. Уже потом в Москве, я стала искать какую-то историю колье. Оказалось, что оно было подарено российской императрицей дочери князя Александра Чавчавадзе – Екатерине. На акварельном портрете Екатерины, сделанном художником князем Гагариным она изображена в нём. Удачная операция, сделанная вскоре единственному сыну этой женщины и спасшая ему жизнь, – цена этого украшения. Мы стали друзьями с батоно Мэри, а на могилу княжны я всегда кладу цветы, когда бываю в семейной усыпальнице князей Чавчавадзе».

Стоит упомянуть и два замечательных театральных колье из сплава помпоне, приобретенных на аукционе изделий XVIII-XIX веков во Франции Мариной Смирновой, организатором выставки «Бижутерия от винтажа до наших дней». На самом деле, с театральной бижутерии и началась когда-то вся история выставки «недрагоценных» украшений – «Бижутерия от винтажа до наших дней». Началась и не спешит заканчиваться. В чём каждый сможет убедиться, посетив 14 сентября, в 19:00 VIP-открытие выставки «Бижутерия от винтажа до наших дней». Dress-code: эффектные и массивные колье. Вход по специальным приглашениям.

Стоимость билета:

100 рублей на сайте www.bijou-moscow.com (в июле, августе и в первых числах сентября).

200 рублей в дни работы выставки (с 15 по 17 сентября).

Для детей до 16-ти лет во все дни работы выставки – вход бесплатный.

Организатор выставки: Выставочная компания «НОК»

+7 (495) 585-72-74

www.bijou-moscow.com

www.facebook.com/bizu.expo

https://vk.com/bizu.expo

www.instagram.com/bijou.moscow

15-17 сентября, с 11:00 до 21:00

Москва, Тишинская площадь, дом 1 (выставочный центр «Т-Модуль»)

м.«Белорусская» (кольцевая)

