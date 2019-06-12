Парни-зайцы на выставке Влада Зорина в Москве

Начиная с 12 июня и до конца месяца в культурном пространстве Cube.Moscow можно увидеть выставку молодого российского фотографа.

Центр современного искусства Cube.Moscow (отель The Ritz-Carlton на Тверской) приглашает на дебютную персональную выставку Влада Зорина. Молодой российский фотограф назвал свой проект Hare и посвятил его необычным парням-зайцам. Кураторы выставки называют ее попыткой понять и помочь признать уникальных, талантливых, чем-то отличающихся от нас людей: «Мы сталкиваемся с ними ежедневно – в магазине, на вечеринке, в спортзале, но довольно часто можем не понимать и даже не принимать их такими, какие они есть».