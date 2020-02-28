Первый показ MTG Germany в России

На выставке Collection Premier Moscow 2020 впервые прошел модный показ дистрибьютора международных брендов в странах СНГ и Балтии - MTG Germany, где были представлены коллекции Осень-Зима 2020/21 портфеля брендов MTG, среди которых Rich & Royal, Mos Mosh, Sportalm, Maerz, Cambio, Barbara Lebek и другие.

По традиции модных показов первые ряды заняли знаменитости и друзья компании: актеры театра и кино, известные блогеры, топ-менеджеры крупнейших компаний и партнеры. После показа VIP гости также смогли оценить новые коллекции на стенде MTG Germany.

Почетным гостем мероприятия также стал известный в Европе топ-консультант Норберт Лок, входящий в австрийский экспертный совет по ведению бизнеса. С этого сезона Норберт Лок официально выступает бизнес-консультантом компании MTG Germany.

На вопрос генерального директора MTG Маркуса Гилльша о будущем розничной торговли Лок ответил: «Есть ли будущее у розницы? Розница и есть будущее! Покупатели хотят получить персональное обслуживание, хотят поговорить, получить рекомендацию, услышать дельный совет. А тактильные ощущения? Настоящий опыт совершения покупок возможен только в рознице».

На протяжении уже 27 лет MTG Germany является самым успешным агентством моды на рынке СНГ и продолжает выводить на российский рынок большое количество европейских марок, проводит круглые столы и семинары с участием профессионалов, активно развивает свой образовательный канал на Youtube.

В рамках выставки CPM 2020 компания MTG Germany в очередной раз утвердила свои сильные позиции на рынке оптовой торговли мужской и женской одежды из Европы.