Питание, увлажнение и уход: подборка функциональных дневных кремов

Все мы знаем мудрую истину: «Как встретишь день, так его и проведёшь!» От нашего утреннего состояния духа и заряда энергии зависит настроение на день и вечер. Но и наша кожа по утрам нуждается в особенном уходе, неотъемлемой частью которого является дневной крем. Он должен увлажнять и питать нашу кожу и служить фундаментом для макияжа.
Представляем подборку качественных и эффективных дневных кремов.
Увлажняющий дневной крем для возрастной кожи лица 30+ MIXIT, серия PROTO COSMETIC Ultra-Active Daily Moisturizer, 50 мл.
Цена: 1 245 руб.
Дневной крем для возрастной кожи лица с маслом бабассу, биомиметическим пептидом и олигопептидным комплексом Recelline заметно сократит морщины, обеспечит оптимальное увлажнение, поможет защитить кожу от неблагоприятных факторов окружающей среды.
Как работает:
- омолаживающий олигопептидный комплекс Recelline очищает, восстанавливает здоровый цвет лица, способствует утилизации токсинов и шлаков из дермы, защищает от вредного воздействия солнечных лучей, кожа становится упругой и подтянутой, приобретает здоровый вид и сияние;
- гиалуроновая кислота – мощный увлажняющий компонент, удерживающий влагу как на поверхности, так и в глубоких слоях кожи, обеспечивает упругость и эластичность;
- биомиметический пептид из яда улитки-конуса оказывает релаксирующее действие, расслабляет мышцы лица, оказывает общее омолаживающее действие, разглаживает мелкие и уменьшает глубокие морщины;
- керамидный (церамидный) комплекс ускоряет регенерацию и синтез новых клеток, восстанавливает естественную способность кожи противостоять агрессивным воздействиям внешней среды;
- масла бабассу и ши прекрасно питают, увлажняют, тонизируют кожу, предотвращают возникновение сухости и раздражения, увеличивают упругость и эластичность, оказывают защитное, смягчающее действие.
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- Результат:
- глубокое увлажнение и питание кожи;
- постепенное выведение токсинов и шлаков из дермы;
- активное омолаживающее и смягчающее действие;
- видимое уменьшение мелких и глубоких морщин;
- полное предотвращение сухости и раздражений;
- заметное увеличение упругости и эластичности кожи;
- надёжная защита от неблагоприятных факторов окружающей среды.
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- Для кого:
Для тех, кто хочет получить дневной крем, который позаботиться о молодости и здоровье твоей кожи.
Состав:
Масло ши (Карите), Актив гиалуроновая кислота, Вода, Сорбет-30, Изогексадекан, Стеарет-2, Масло Бабассу, Каприлик/ Каприновый Триглицерид, Стеарет-21, Биомиметический Пептид μconotoxin CnCIII, Гиалуронат Натрия, Фосфолипиды, Олигопептидный Комплекс Recelline, Масло Ши, Феноксиэтанол, Сфинголипиды, Цетеариловый Спирт, Акрилат/ С10-30 Алкил Акрилатный Кроссполимер, Отдушка, Динатрия ЭДТА, Глицерил Лаурат, Гидроксид Натрия.
Применение:
Нанеси лёгкими массажными движениями на чистую кожу лица и шеи. Подходит для ежедневного использования. Эффективнее в комплексе с другими средствами коллекции PROTO COSMETIC.
Eco-Refill гиалуроновый крем ультаувлажняющий дневной для сухой кожи от Librederm, гиалуроновая коллекция, 50 мл.
Цена: 918 руб.
Обеспечивает динамическое увлажнение сухой кожи, создает непревзойденное ощущение комфорта на целый день. Формула крема с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой и натуральным увлажняющим фактором (NMF) поддерживает баланс влаги в коже, препятствуя появлению сухости и шелушений.
- Эксклюзивная разработка Международной лаборатории LIBREDERM для сухой кожи.
- Восполняет и поддерживает естественный уровень увлажненности кожи, освежает, улучшает тон лица.
- Экологичная упаковка: баночка с системой сменных блоков позволяет сократить потребление пластика в 10 раз, а также пополнять крем, не тратя лишнего*.
РЕЗУЛЬТАТ: кожа восхитительно мягкая и нежная. Баночка оснащена системой сменных блоков, которая позволяет пополнять средство, не тратя лишнего, а также уменьшить потребление пластика более чем в 10 раз*.
ГЛАВНЫЕ АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
[+] НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА проникает в глубокие слои кожи, восстанавливает её естественное увлажнение и уменьшает ощущение дискомфорта.
[+] НАТУРАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ФАКТОР (NMF) способствует восстановлению и поддержанию водного баланса в коже, насыщая её влагой, предупреждает шелушение и раздражение.
ТЕКСТУРА: крем с насыщенной плотной текстурой легко наносится, не оставляя следов. Используйте сменный блок только в комплекте с оригинальной баночкой — это гарантирует сохранение эффективности крема на протяжении всего срока годности.
Royal Snail 40+ от Eveline Cosmetics - активно разглаживающий крем-концентрат против морщин, 50 мл.
Цена: 385 руб.
Эксклюзивная серия Royal Snail сочетает в себе необыкновенный потенциал фильтрата секрета улитки и гептапептида новейшей генерации PEP-7REPAIR™, который, благодаря подобию естественным факторам роста, обладает очень сильной биологической активностью и обеспечивает впечатляющие результаты улучшения состояния кожи в течение 7 дней.
3% фильтрат секрета улитки PEP-7REPAIRTM, NEO-DNA COMPLEX, ARGATENSIVE
Синергия действия комплексов NEO-DNA и PEP7REPAIR™ стимулирует регенеративные процессы, увеличивая скорость восстановления опорных волокон. Кожа становится более упругой и эластичной. Корректирует видимость морщин: Фильтрат секрета улитки уменьшает видимость первых признаков старения, сокращает морщины и предотвращает появление новых. Выравнивает тон кожи.
Возвращает упругость и подтянутость: ARGATENSIVE™ мгновенно подтягивает кожу и разглаживает мимические линии. При регулярном использовании заметно выравнивает морщины.
Преимущества:
- Выравнивание тона кожи и устранение всевозможных несовершенств;
- Эффективное разглаживание первых мимических морщин;
- Длительное и интенсивное увлажнение;
- Восстановление идеальной гладкости кожи.
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- Применение:
Наносить утром и вечером на очищенную кожу лица, шеи и декольте.
Крема в этой подборке ранжируются в порядке убывания цены, но ни для кого не секрет, что в выборе косметики стоимость не является приоритетным фактором, гораздо важнее - найти то средство, которое идеально подойдёт именно Вам!
Все представленные продукты являются высококачественными, эффективными и проверенными, а, чтобы понять, какой крем подойдёт Вашей коже, рекомендуем попробовать все эти замечательные бестселлеры известных косметических брендов.
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