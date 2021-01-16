Питание, увлажнение и уход: подборка функциональных дневных кремов

Все мы знаем мудрую истину: «Как встретишь день, так его и проведёшь!» От нашего утреннего состояния духа и заряда энергии зависит настроение на день и вечер. Но и наша кожа по утрам нуждается в особенном уходе, неотъемлемой частью которого является дневной крем. Он должен увлажнять и питать нашу кожу и служить фундаментом для макияжа.

Представляем подборку качественных и эффективных дневных кремов.

Увлажняющий дневной крем для возрастной кожи лица 30+ MIXIT, серия PROTO COSMETIC Ultra-Active Daily Moisturizer, 50 мл.

Цена: 1 245 руб.

Дневной крем для возрастной кожи лица с маслом бабассу, биомиметическим пептидом и олигопептидным комплексом Recelline заметно сократит морщины, обеспечит оптимальное увлажнение, поможет защитить кожу от неблагоприятных факторов окружающей среды.

Как работает:

омолаживающий олигопептидный комплекс Recelline очищает, восстанавливает здоровый цвет лица, способствует утилизации токсинов и шлаков из дермы, защищает от вредного воздействия солнечных лучей, кожа становится упругой и подтянутой, приобретает здоровый вид и сияние;

гиалуроновая кислота – мощный увлажняющий компонент, удерживающий влагу как на поверхности, так и в глубоких слоях кожи, обеспечивает упругость и эластичность;

биомиметический пептид из яда улитки-конуса оказывает релаксирующее действие, расслабляет мышцы лица, оказывает общее омолаживающее действие, разглаживает мелкие и уменьшает глубокие морщины;

керамидный (церамидный) комплекс ускоряет регенерацию и синтез новых клеток, восстанавливает естественную способность кожи противостоять агрессивным воздействиям внешней среды;

масла бабассу и ши прекрасно питают, увлажняют, тонизируют кожу, предотвращают возникновение сухости и раздражения, увеличивают упругость и эластичность, оказывают защитное, смягчающее действие.



Результат:

глубокое увлажнение и питание кожи;

постепенное выведение токсинов и шлаков из дермы;

активное омолаживающее и смягчающее действие;

видимое уменьшение мелких и глубоких морщин;

полное предотвращение сухости и раздражений;

заметное увеличение упругости и эластичности кожи;

надёжная защита от неблагоприятных факторов окружающей среды.



Для кого:

Для тех, кто хочет получить дневной крем, который позаботиться о молодости и здоровье твоей кожи.

Состав:

Масло ши (Карите), Актив гиалуроновая кислота, Вода, Сорбет-30, Изогексадекан, Стеарет-2, Масло Бабассу, Каприлик/ Каприновый Триглицерид, Стеарет-21, Биомиметический Пептид μconotoxin CnCIII, Гиалуронат Натрия, Фосфолипиды, Олигопептидный Комплекс Recelline, Масло Ши, Феноксиэтанол, Сфинголипиды, Цетеариловый Спирт, Акрилат/ С10-30 Алкил Акрилатный Кроссполимер, Отдушка, Динатрия ЭДТА, Глицерил Лаурат, Гидроксид Натрия.

Применение:

Нанеси лёгкими массажными движениями на чистую кожу лица и шеи. Подходит для ежедневного использования. Эффективнее в комплексе с другими средствами коллекции PROTO COSMETIC.

Eco-Refill гиалуроновый крем ультаувлажняющий дневной для сухой кожи от Librederm, гиалуроновая коллекция, 50 мл.

Цена: 918 руб.

Обеспечивает динамическое увлажнение сухой кожи, создает непревзойденное ощущение комфорта на целый день. Формула крема с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой и натуральным увлажняющим фактором (NMF) поддерживает баланс влаги в коже, препятствуя появлению сухости и шелушений.

- Эксклюзивная разработка Международной лаборатории LIBREDERM для сухой кожи.

- Восполняет и поддерживает естественный уровень увлажненности кожи, освежает, улучшает тон лица.

- Экологичная упаковка: баночка с системой сменных блоков позволяет сократить потребление пластика в 10 раз, а также пополнять крем, не тратя лишнего*.

РЕЗУЛЬТАТ: кожа восхитительно мягкая и нежная. Баночка оснащена системой сменных блоков, которая позволяет пополнять средство, не тратя лишнего, а также уменьшить потребление пластика более чем в 10 раз*.

ГЛАВНЫЕ АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

[+] НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА проникает в глубокие слои кожи, восстанавливает её естественное увлажнение и уменьшает ощущение дискомфорта.

[+] НАТУРАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ФАКТОР (NMF) способствует восстановлению и поддержанию водного баланса в коже, насыщая её влагой, предупреждает шелушение и раздражение.

ТЕКСТУРА: крем с насыщенной плотной текстурой легко наносится, не оставляя следов. Используйте сменный блок только в комплекте с оригинальной баночкой — это гарантирует сохранение эффективности крема на протяжении всего срока годности.

Royal Snail 40+ от Eveline Cosmetics - активно разглаживающий крем-концентрат против морщин, 50 мл.

Цена: 385 руб.

Эксклюзивная серия Royal Snail сочетает в себе необыкновенный потенциал фильтрата секрета улитки и гептапептида новейшей генерации PEP-7REPAIR™, который, благодаря подобию естественным факторам роста, обладает очень сильной биологической активностью и обеспечивает впечатляющие результаты улучшения состояния кожи в течение 7 дней.

3% фильтрат секрета улитки PEP-7REPAIRTM, NEO-DNA COMPLEX, ARGATENSIVE

Синергия действия комплексов NEO-DNA и PEP7REPAIR™ стимулирует регенеративные процессы, увеличивая скорость восстановления опорных волокон. Кожа становится более упругой и эластичной. Корректирует видимость морщин: Фильтрат секрета улитки уменьшает видимость первых признаков старения, сокращает морщины и предотвращает появление новых. Выравнивает тон кожи.

Возвращает упругость и подтянутость: ARGATENSIVE™ мгновенно подтягивает кожу и разглаживает мимические линии. При регулярном использовании заметно выравнивает морщины.

Преимущества:

Выравнивание тона кожи и устранение всевозможных несовершенств;

Эффективное разглаживание первых мимических морщин;

Длительное и интенсивное увлажнение;

Восстановление идеальной гладкости кожи.



Применение:

Наносить утром и вечером на очищенную кожу лица, шеи и декольте.

Крема в этой подборке ранжируются в порядке убывания цены, но ни для кого не секрет, что в выборе косметики стоимость не является приоритетным фактором, гораздо важнее - найти то средство, которое идеально подойдёт именно Вам!

Все представленные продукты являются высококачественными, эффективными и проверенными, а, чтобы понять, какой крем подойдёт Вашей коже, рекомендуем попробовать все эти замечательные бестселлеры известных косметических брендов.