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Russian Fashion News

Hunkemöller представляет новую коллекцию домашней одежды

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  • 30 Ноября 201911:40

Голландский бренд Hunkemöller представляет новую коллекцию домашней одежды и аксессуаров, состоящую из более чем 100 моделей на любой случай, включая холодные вечера за просмотром любимого сериала или безбашенные девичники.

В этом году дизайнеры Hunkemöller решили не только порадовать поклонниц бренда традиционными пижамами в праздничных зеленых и красных цветах, с оленями и скандинавскими принтами, но и предоставить почти безграничный выбор моделей домашней одежды.

Так, удобные и теплые брюки из трикотажа и бархата можно сочетать с удлиненными свитшотами нежно-пудровых оттенков, худи с игривыми принтами или мягкими пижамными рубашками в клетку. Самые горячие поклонницы пижамных вечеринок смогут выбрать шортики, теплые или атласные, а также сексуальные комбинации, поверх которых можно накинуть уютный свитер ребристой вязки.

Отличным завершающим акцентом образа или идеальным подарком любимой подруге могут стать игривые мягкие тапочки с животными принтами, леопардовые пушистые носки или забавные меховые маски для сна.

 

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