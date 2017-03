Поддержка в подготовке к лету от Triumph

Модные и функциональные, все модели Triaction от Triumph обеспечивают оптимальную поддержку груди любого размера, «дышат» и хорошо впитывают влагу, таким образом становясь лучшим выбором при занятиях самыми разными видами спорта, в том числе высокоинтенсивными.

Специально для них в Triaction отдельно выделена линейка Cardio: благодаря инновационной технологии 3D Powertech каждая из моделей линейки обеспечивает усиленную поддержку груди, идеальную посадку и комфорт – даже во время занятий сайклингом, бегом или кикбоксингом.

По сути, 3D Powertech – это технология «смешения» трех технологичных материалов для достижения комфорта в динамике, а не статике, обеспечившая невесомым бюстгальтерам Triaction сертификаты качества уважаемой Research Group in Breast Health, the University of Portsmouth (Исследовательской группы изучения здоровья груди при Университете Портсмута) и авторитетную награду в области дизайна и технологий Red Dot Awards.

В линейке Cardio особого внимания заслуживает модель Extreme Lite N с модными вставками из сетки – ультралегкая и без косточек, она подчеркивает женственные формы и изгибы, а регулируемые бретельки обеспечивают превосходную поддержку во время интенсивных занятий.

Линия Studio «отличилась» волшебными моделями бюстгальтеров Magic Motion для обеспечения мышечного тонуса во время занятий стретчингом и йогой, а идеальный комфорт достигается за счет инновационной мягкой косточки Magic Wire Air. В зависимости от размера груди можно выбрать вариант с небольшими вставками в чашечки или с пуш-ап эффектом.

О БРЕНДЕ

Triumph International является одним из мировых лидеров на рынке нижнего белья, купальников и домашней одежды с более чем 2000 магазинами в 120 странах мира. С 1886 года Triumph создает белье, которое помогает женщинам выглядеть и чувствовать себя лучше, и на протяжении уже 130 лет бренд остается экспертом в создании инновационных моделей, которые подходят для любого случая, возраста и комплекции. В 2017 году задачей бренда станет оказание помощи 3.5 миллионам женщин «найти идеал» – правильный и подходящий именно им бюстгальтер.

Адреса магазинов в Москве:

ТЦ МЕГА Теплый Стан, Калужское шоссе, 21-ый км, +7 903 150 2139

ТРЦ Vegas, Каширское шоссе, 25 км МКАД, +7 903 150 33 91

ТЦ Город 2, Шоссе Энтузиастов, д. 12, корп. 2, +7 903 150 3397

ТЦ Афимолл, Пресненская наб., д. 2, +7 903 150 4186

Адреса магазинов в Санкт-Петербурге:

ТК Галерея, Лиговский проезд, д. 28/32, +7 903 160 8212,

ТЦ Лето, Пулковское шоссе, д. 25, +7 903 160 6243