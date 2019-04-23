Показ Ассоциации Модельеров России в рамках Estet Fashion Week 2019

19 апреля 2019 Estet Fashion Week открыл показ Ассоциации Модельеров России, под руководством Валентины Мельниковой, которая отмечает двойной юбилей: 25 лет АМР и 15-ое участие в показе на EFW.

Валентина Мельникова. Президент АМР. За этот период провела 31 фестиваль «Дни Российской Моды в Европе» в столицах Европы. Из них 17 фестивалей в Париже – Мировом Центре Моды. Печально и горестно, что сейчас парижане, французы и весь мир переживают великую трагедию пожара в Соборе Парижской Богоматери, олицетворяющем сердце Парижа. Откликом на событие послужил показ «Нотр-Дам-де-Пари».

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E-mail: v.melnikova@list.ru тел. 8.909 990 22 54

https://www.instagram.com/amr.melnikovavalentina/

«ДОМ ЕЛИСАБЕТ» представили дизайнеры Яна Соловей и Агнесса Вольная. Модный бренд «Дома Елисабет» - изделия от верхней одежды до корсетных изделий. Яна Соловей молодой перспективный дизайнер. Участник выставок и показов на Estet Fashion Week.

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http://domelisabet.ru

Агнеса Вольная - член «Ассоциации Модельеров России», «Ассоциации Русских Художников в Париже». Лауреат Eкавалер ордена "СЛУЖЕНИЕ ИСКУССТВ", внесена в книгу "ЛУЧШИЕ ЛЮДИ РОССИИ" , член Международного союза дизайнеров. Представила новые интересные разработки женской одежды. Вручную созданы аксессуары, фурнитура и украшения.

Тел. 8.965 246 94 06 E-mail: agnesa.volnaya@list.ru

Лариса Болдырева- художник-модельер член «Ассоциации Русских Художников в Париже». Отличительной чертой ее стиля архитектурный крой, сложный цвет, использование этниеских мотивов.

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Тел: 8.915 129 80 06 E-mail:larisaboldyreva52@mail.ru

Татьяна Ефремова город Екатеринбург. В современном мире все больше людей, при выборе одежды, обращают внимание на удобство и практичность. Такую одежду предлагает «ТААРУТА», чьи изделия выполнены в стиле Casuel (КЭЖУАЛ) из натуральных материалов: лен, хлопок, шерсть.нд.

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ООО «ТААРУГА» 620017 г. Екатеринбург, ул.Шефская, д.4 А-211 Тел. 8.343. 300 19 92, +7. 912 28 31 243 E-mail: taaruga@mail.ru

Марина Андреева - создатель сети магазинов Dress Room by Marina Andreewa. В работе использует Бренд ”DRESS ROOM Марина Андреева” с коллекцией «Русская соната». В работе использует уникальные возможности авторского принта.

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Тел.8.926 166 97 67 E-mail: marusya_andr77@mail.ru

Светлана Диво - член АМР, « Ассоциации Русских художников в Париже», постоянный участник EFW. Стиль автора – минимализм, простота, комфорт. Ее экологически чистые авторские изделия выполне-ны различными приемами ручного вязания. Модели автора находятся в частных коллекциях на Рублевке. Сотрудничает с байк-клубом «Ночные волки» и его руководителем Александром Хирургом.

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E-mail: svedivo@yandex.ru

Фото - Dima Babushkin