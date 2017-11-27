Показ Fashion Book by Alena Stepina на Estet Fashion Week

Можно ли сочетать высокую моду и ювелирные украшения? Несомненно. Крупнейшая в России ювелирная неделя моды Estet Fashion Week — знаковое событие мира моды. Это неповторимое креативное пространство, в котором находят воплощение самые смелые фантазии дизайнеров со всего мира. Атмосферу праздника красоты, моды и высокого искусства привнес показ бренда одежды Fashion Book by Alena Stepina. Эффектная, броская коллекция дизайнера Алены Степиной воплотила в себе радужные надежды детей, их мечты, желания и стремления. Яркие цветовые решения перемежались со спокойными, пастельными тонами, идеально расставляя акценты.

Открыла показ Fashion Book by Alena Stepina участница 3 сезона «Танцы на ТНТ» Саша Киселева. В своём сногсшибательном платье она зажгла зал эффектным танцем.

Певица Ксения Новикова представила роскошное черное длинное платье, а её сыновья Мирон и Богдан — луки своего любимого цвета.

Обожаемый многими подросками популярный блогер и модель Стас Милеев предстал перед зрителями в необычной для него «классике».

Обворожительная Арина Данилова — участница телепроекта «Голос. Дети» очаровала всех своей грацией.

Завершил показ финалист 1 сезона «Танцы на ТНТ» Слава Петренко, поставив выразительную точку в стиле брейк-данс.