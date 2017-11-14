Показ коллекции Slava Zaitsev сезона весна-лето 2018 открыл Estet Fashion Week

Коллекция «Грани» представляет собой несколько интересных решений, которые смогут по достоинству оценить поклонники стиля casual — их несомненно порадует использование метода цифровой печати по ткани, представленной в первой части коллекции. Во второй части коллекции, рассчитанной на любителей классики, мы в частности учли требования рынка и представили некоторые ансамбли для женщин размера plus size. Эта многогранность – новые технологии и молодежный стиль, классика и воспоминания об эпохе Кристиана Диора – несомненно, будет подарком для тех, кто ценит мое творчество и следит за ним многие годы.

Первая часть коллекции Pret- a- porter создана совместно с фирмой «Каро» под руководством креативного директора Елены Жариновой, с учетом новейшей технологии цифровой печати по ткани. Все рисунки на ткани являются индивидуальными авторскими принтами Вячеслава Зайцева. Это совместная коллекция в стиле casual, возникшая в сотрудничестве с молодым модельером Алексеем Михайловым и Ириной Ходеницкой, и разработанная для массового молодого потребителя. Коллекция выполнена из шелковых, хлопковых и шерстяных и смесовых тканей.

Вторая часть коллекции Pret- a- porter de luxe посвящена 70- летию со дня показа первой коллекции всемирно известного модельера Кристина Диора. Коллекция new look состоит из платьев из роскошных тканей – шелк, панбархат с рисунком. Также будет группа пальто из неопрена с четко подчеркнутой линией талии и широкой юбкой, отделка искусственной кожей. Бесспорно, ярким акцентом будет сочетание черного и красного цветов.

Группа плащей выполнена из французских плащевых тканей в ансамбле с платьями из павловопосадских шелковых платков. Несколько костюмов состоят из короткого жакета с юбкой или жакета плюс платье. Платья и костюмы выполнены из шелка и хлопка в классическом стиле. Отдельно будут представлены платья в черно-белый горох, а также комплекты, состоящие из юбки и блузы из шифона с черно-белым рисунком.

Учитывая, что модельеры и производители одежды проявляют интерес к одежде размера plus size, я решил показать на стандартных моделях блузоны и комплекты, рассчитанные на женщин размера 56. Первая часть коллекции Pret- a- porter создана совместно с фирмой «Каро» под руководством креативного директора Елены Жариновой, с учетом новейшей технологии цифровой печати по ткани.

В вечерней группе будут представлены три платья из кружевного полотна и комплект платье и пальто золотого цвета в стиле двадцатых годов. Художник Надежда Череда подготовила для вечерних ансамблей головные уборы в русском стиле и стиле «ревущих» двадцатых. Мужские костюмы представлены небольшой коллекцией, которая построена на классике, но выдержана в стиле casual.

Головные уборы для каждого ансамбля изготовлены Лилией Гуреевой, они являются интересной и неотьемлемой частью образа. Чистые по форме, они гармонично завершают каждый ансамбль. Завершит коллекцию платье для невесты.