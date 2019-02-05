Покажи свой истинный характер с новой коллекцией Wolford Весна-Лето 19

ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ WOLFORD!

НАСТАЛО ВРЕМЯ ПОКАЗАТЬ СВОЙ ИСТИННЫЙ ХАРАКТЕР!

В истории компании Wolford настала новая глава, в которой бренд переосмысливает себя. Она посвящена изобретательным, открытым, блистательным и бесстрашным личностям.

Источником вдохновения Весенне-летней коллекции Wolford является истинный женский характер. Коллекция пронизана духом индивидуальности, самобытности и страсти. Основной посыл бренда Wolford в этом сезоне сосредоточен на умении быть самой собой, принимать свои недостатки, быть сильной и бесстрашной вопреки всему.

Дерзкие и смелые женщины и истинный характер #truecharacter

Новая коллекция Wolford – это универсальный стиль, инновационные технологии и уникальные европейские материалы, четкие выверенные конструкции и идеальный силуэт.

В центре внимания коллекции – новая инновационная техника вязки, благодаря которой достигается потрясающий 3D-эффект на теле, благодаря которому платья, юбки, колготки и другие изделия формируют более изящный силуэт любой женской фигуры.

В линейке 3W Forming используется инновационная технология 3W, где плоские силиконовые полоски обеспечивают правильную поддержку в любой ситуации.

Обновленная линейка Fatal (утонченная и изысканная коллекция бесшовных изделий; бестселлер марки Wolford уже многие годы) выходит за привычные рамки, становясь еще более универсальной. Различные модели сетчатых колготок, а также носочков телесных оттенков идеально подчеркивают изящество женских ножек.

Во многих образах этой коллекции гармонично смешаны спортивные и элегантные элементы, многослойность и универсальность.

Плечики и подплечники интерпретируются по-новому: фиксируются на внешней стороне одежды или вывязываются в конструкции изделия.

Инновации и дизайн, креативность и исключительное качество с уникальной историей тесно переплетаются в коллекции сезона Весна-лето 2019.

Для того, чтобы передать свое новое настроение и позиционирование, бренд Wolford привлек к сотрудничеству известного фотографа из Лос-Анджелеса Эллен фон Унверт (Ellen von Unwerth). Ее модели – сильные женщины: независимые и сексуально эмансипированные, которые никогда не подчиняются мужчинам.

С ноября 2019г. Wolford c гордостью приступает к распространению новой концепции #truecharacter в своей рекламной кампании и через всю свою коллекцию.

Мир вокруг нас меняется и Wolford меняется вместе с ним!